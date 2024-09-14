Kademe’nin yıl sonu ciro hedefi 1.1 milyar TL

MURAT KÜÇÜK / İSTANBUL

Türkiye pazarındaki dış mekân süpürme ve atık toplama araçlarını yerlileştirmek amacıyla Albayrak Grubu tarafından kurulan Kademe, üretiminin yarısını 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor. En güçlü pazarlarının Rusya olduğunu söyleyen Kademe Genel Müdürü Kenan Çelik, “Suudi Arabistan, Kuzey Afrika ve Güney Amerika diğer büyük pazarlarımız. Sonraki hedefimiz Sahra altı ülkeler olacak” dedi. 2023’ü 1 milyar TL ciro ile kapattıklarını hatırlatan Kenan Çelik, 2024’te yüzde 10 büyüyerek 1,1 milyar TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

Brezilya ve Endonezya'da tesis kuracağız

Uzun vadeli hedefin ihracatı minimum yüzde 60’a yükseltmek olduğunu ifade eden Çelik, “Sürdürülebilir ve temiz şehirler inşa etmek isteyen ülkeleri asli pazar olarak görüyoruz. Atık yönetimi, sürdürülebilir dünyanın anahtarı olarak görülüyor. Kaynakların birden fazla kullanımını sağlayan üretim yöntemleri sonrası atık, günümüzün en kıymetli ham maddesi haline geldi. Bu nedenle kaynağından ayrıştırma sisteminin doğru kurgulanması gerekiyor” şeklinde konuştu. Yurt dışı faaliyetlerinin ihracat ile sınırlı kalmayacağını söyleyen Çelik, “Suudi Arabistan’da yerel ortaklarımız ile yarı mamul montaj hattı kuruyoruz. Daha sonra Brezilya ve Endonezya’da birer tesis kuracağız. Bölgesel ortaklıklar kurarak yerel üreticilerle büyüyeceğiz” dedi.

Elektrikli yol süpürme aracının ilk ihracat yapıldı

“Amiral gemimiz yol süpürme araçları. Kendinden yürür modellerde araçları da üreterek fark yaratıyoruz. Çöp toplama ekipmanlarında da iddialıyız” diyen Çelik, karbon emisyonlarını azaltmak için satılan her aracın yanında kompost makinesi vermeyi planladıklarını söyledi. Hedeflerinin sıfır emisyonlu araçlar ve çevreye duyarlı ekipmanlar üretmek olduğunu belirten Çelik, “Bu kapsamda Kademe markalı elektrikli yol süpürme aracımızı ürettik. Yakın zamanda Hindistan’a 3 milyon dolarlık ihracat yapacağız” bilgisini paylaştı. Çelik, atık toplama süreçlerini verimli hale getirecek özel bir yazılım üzerine çalıştıklarını da söyledi. Şirketin orta vadeli planları arasında borsaya açılmak var.

İhraç ürünlerinin kalitesi Türkiye’nin imajına yansıyor

2011 yılında kurulan Kademe, üretime 2015’te başladı. Güçlü bir makine parkuru ile yola çıktıklarını belirten Kurucu Genel Müdür Kenan Çelik, “Yeteneklerimizi Ar-Ge ve inovasyon ile birleştirerek güçlü bir üretim ve ihracat atağı başlattık. 60’ı mühendis olmak üzere yaklaşık 230 kişilik bir insan kıymetimiz var” dedi. İhraç ürünlerinin Türk mühendisliğine yönelik algıyı biçimlendirdiğini söyleyen Çelik, “Ürün alıcının kullanımına geçtikten sonra markadan ziyade ülke menşei ile anılıyor. Bundan ötürü, özellikle mühendislik ürünlerinde, ihraç ürünlerinin sıkı denetlemelere tabi tutulması gerekiyor. İyi markaların yarattığı algıyı kötü markalar yıkabilir” tespitinde bulundu.