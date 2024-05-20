Kahve Dünyası Algötür, Sapanca’da açıldı

Kahve Dünyası, yeni Algötür mağazasını Sapanca Maşukiye Mahallesi’nde açtı.

Yeni mağazada Algötür konseptine ait özel menüyle hizmet veriliyor.

Mağaza hakkında yapılan açıklama şöyle:

"Sapanca Kahve Dünyası Algötür, zengin menüsünde el yapımı dondurmadan nitelikli yöresel kahvelere, fit lezzetlerden el yapımı dondurmalara, tadına doyulmaz çikolatalardan ipeksi köpüğü ve zengin aromasıyla nitro gazı ile uzun demleme yapılarak soğuk servis edilen Draft kahvelere kadar birçok lezzeti bir arada sunuyor. Kahveden vazgeçemeyenler bol köpüklü Türk Kahvesi, Americano, Latte, Filtre Kahve ve Köpüklü Buzlu Espresso deneyimi yaşatan Freddo serisini Sapanca Kahve Dünyası Algötür’de tadabiliyor. Fit Lezzetler kategorisi altında yer alan Müsli, Granola ve Poriç çeşitleri, protein kaynağı Pro Serisi (Probadem, Protahin ve Promeyve) ve soğuk sıkım meyve-sebze sularından oluşan No:1-6 Serisi yalnızca Kahve Dünyası Algötür mağazalarında bulunabiliyor."