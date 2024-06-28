Kahve Dünyası’na Brandverse Awards’ten Gümüş Ödül

Brandverse Awards kapsamında gerçekleştirilen ve markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarının değerlendirildiği SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nin bu yılki kazananları belirlendi. Kahve Dünyası, ‘Yeme İçme’ kategorisinde ‘Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

Ödül kapsamında 50 binden fazla markanın sosyal medya hesabı, 1 Nisan 2023 – 1 Nisan 2024'de SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi'ne göre incelendi.

Markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı kategorideki verisi değerlendirildi.