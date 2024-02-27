Kale Grubu’nda üst düzey yönetici değişimi

Kale Grubu’nda yeniden yapılanma süreci kapsamında üst düzey atamalar gerçekleşti. Kale Grubu’nun uzun zamandır İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde uyguladığı ve üst düzey yöneticilerinin bir sonraki pozisyonlara hazırlanmasını öngören ‘Halefiyet Prensibi’ çerçevesinde gerçekleştirilen şirket içi atamalar kapsamında, Grup yönetiminin yanı sıra Kaleseramik ile Kalekim şirketlerinin üst yönetiminde yeni görevlendirmeler yapıldı. Atamalar, Kale Grubu’nun halka açık şirketleri Kaleseramik ve Kalekim tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) da duyuruldu.

Buna göre 1 Mart itibarıyla kendi isteğiyle emekliye ayrılan Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Holding İcra Kurulu Üyesi Kadri Tarık Özçelik’in yerine Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş getirildi. Kaleseramik’te Genel Müdürlük görevine de Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu atandı. Kalekim’in yeni Genel Müdürü ise şirketin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Gönültaş oldu.

Zeynep Bodur Okyay: Atamalar şirketler için bir bayrak değişimidir

Yeni atamaların, Kale Grubu’nun vizyonunu yansıttığını ve gruba dinamizm getireceğine inandığını belirten Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay şunları söyledi: “Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından biri olan Kale Grubu, yeni yılda da yine her biri alanında öncü şirketleri ile sektörlerine öncülük etmeye devam edecektir. Atamalar grubumuz ve şirketlerimiz için önemli bir bayrak değişimidir. Yeni atanan arkadaşlarımızın devraldıkları bayrakları, bilgi ve birikimleri ile çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inanıyorum. 35 yıldır Kale Ailesi’nin değerli bir üyesi olarak, grubumuza katkı sağlayan Kale Grubu Başkan Yardımcımız Kadri Tarık Özçelik’e, şimdiye kadarki tüm emekleri için teşekkür ederim. Hayatındaki bu yeni başlangıç için de sağlık ve mutluluk dilerim. Önümüzdeki dönemde yeni unvanları ile yine birlikte mesai harcamaya devam edeceğimiz Kale Grubu Başkan Yardımcımız Altuğ Akbaş’ı, Kaleseramik Genel Müdürümüz Timur Karaoğlu’nu ve Kalekim Genel Müdürümüz Murat Gönültaş’ı da yeni görevlerinden dolayı tebrik eder, başarılar dilerim. Daha iyi bir dünya ve daha iyi bir gelecek hedefiyle çalışan Kale Grubu olarak, bu yeni atamaların arkadaşlarımıza, Grubumuza, yatırımcılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim.”

Kale Grubu Başkan Yardımcılığı görevine Altuğ Akbaş getirildi

Kale Grubu bünyesinde, son 10 yılı Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim’den sorumlu Kale Grubu Başkan Yardımcılığı olmak üzere, 35 yıldır önemli görevlerde bulunan Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Holding İcra Kurulu Üyesi Kadri Tarık Özçelik, 1 Mart 2024’te kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Özçelik’in emekliliği ile boşalan Kale Grubu Başkan Yardımcılığı görevine aynı tarih itibarıyla Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş getirildi.

30 yıldır Kale Grubu’nda sırası ile Kaledekor, Kalekim ve Kaleseramik şirketlerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Akbaş, 2019 yılından bu yana Kaleseramik Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra Grup şirketleri Kalenakliyat, Kalemaden, Kalefrit’te de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyordu. Genel Müdürlük görevini devreden Akbaş, Kale Grubu Başkan Yardımcılığı görevi uhdesinde Kale Holding bünyesindeki Kalemaden, Kalefrit ve Kalenakliyat Yönetim Kurulu Başkanı görevlerine devam edecek. Altuğ Akbaş, Kale Grubu gözetiminde eşgüdüm ile yürütülen projelerde Kale Grubu Başkan Yardımcısı olarak katkı verecek.

Kaleseramik’in yeni Genel Müdürü de Timur Karaoğlu oldu

Yeni görevlendirme kapsamında, Kale Grubu Başkan Yardımcılığı’nı üstlenen Altuğ Akbaş’ın yerine Kaleseramik Genel Müdürlüğü görevine de Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu getirildi.

2001 yılında Kale Grubu şirketlerinden Kale Pazarlama'da Kalekim Ürün Sorumlusu olarak iş hayatına başlayan ve Kale Grubu’nda önemli üst düzey görevlerde bulunan Karaoğlu, 2019 yılından bu yana Kalekim Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra grup şirketlerinden Kalekim Lyksor’un da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu. Çalışma hayatındaki görevleri sırasında yaptığı başarılı çalışmalarla önemli yönetsel tecrübeye sahip olan Timur Karaoğlu, 1 Mart 2024 tarihi itibariyle üstleneceği Kaleseramik Genel Müdürlüğü görevinde, bu engin tecrübesini Kaleseramik ve tüm Kale Grubu’nun gelişimi için harcayacak.

Kalekim’de Genel Müdürlük görevine Murat Gönültaş getirildi

Kale Grubu’nda yapılan atamalar çerçevesinde Timur Karaoğlu’ndan boşalan Kalekim Genel Müdürlük görevini ise, şirketin Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Gönültaş devraldı.

2000 yılından itibaren Kalekim şirketi bünyesinde önemli görevlerde bulunan ve 2019 tarihinden bu yana da Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak başarılı bir performans ortaya koyan Gönültaş, Kalekim’in yeni Genel Müdürü oldu.

1 Mart itibariyle Kalekim Genel Müdürlük görevini üstlenecek Murat Gönültaş, özellikle şirketin halka arzından sonra iş planlarının önemli parçası oldu. Bunun yanı sıra yurt içi ve yurt dışı yatırımların hayata geçirilmesinde aktif bir rol üstlenen Gönültaş, Kalekim’in Türkiye’de en değerli markalarından biri haline gelmesi sürecinde yeni vizyona uygun iş planlarının oluşmasına da önemli katkılar sundu.