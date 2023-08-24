Kalen Enerji, 2023’te ciroyu 4’e katladı

Hüseyin GÖKÇE -ANKARA

Orta-yüksek gerilim elektrik malzemeleri ve iş güvenliği kalemleri tedarikçisi olan Kalen Enerji, GES, RES yanı sıra fabrikalarda topraklamadan son aşamaya kadar geniş bir yelpazede ürün desteği sağlıyor.

Bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla, enerji malzemeleri satıcılığı faaliyetlerine, kablo ve kablo ekipmanları üretimini de ekleyen Kalen, katma değerli üretimle yurt dışına açılmayı planlıyor. Kalen üretimi Temelli’de 22 bin m2 arazi üzerine kurduğu fabrikada gerçekleştiriyor.

Kalen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Öztürk, 2023 yılı sonunda geçen yıla göre ciroyu 4’e katlayacaklarını, 2024 yılında da yüksek oranlı artış beklediklerini bildirdi.

TEDAŞ dağıtım firmaları ile TEİAŞ müteahhitlerine çözüm ortaklığı sunduklarını belirten Ömer Öztürk, önümüzdeki 10 yıl içinde yenilenebilir ve temiz enerjinin Türkiye açısından ön plana çıkacağını düşündüğünü vurguladı.

“Kalen olarak üretime odaklanacağız”

Kalen Enerji’nin bundan sonraki süreçte üretime odaklanacağının altını çizen Öztürk, kablo ve kablo ekipmanları alanda sektörde fark yaratacak çalışmalar yapacaklarını anlattı.

Bu sayede katma değerli üretimle dünya pazarına açılmak istediklerine de değinen Ömer Öztürk, halen; GES ve RES kurulum malzemeleri satışı, fabrika yapımında topraklamadan başlayarak son safha olan aydınlatmaya kadar geniş yelpaze ürün tedariği, tarımsal faaliyetlerde enerji kurulumu, TEDAŞ dağıtım firmalarına ve TEİAŞ müteahhitliklerine çözüm ortaklığı gibi alanlarda hizmet verdiklerini belirtti.

“Yeni yatırımların ihtiyacı olan malzemelere yöneldik”

Son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımların ihtiyacı olan malzemelere yöneldiklerini belirten Ömer Öztürk, bu anlamda özellikle enerji maliyetlerinin azalması kaynaklı olmak üzere talepte ciddi artış olduğunun altını çizdi.

Dünyada karbon ayak izinin öneminin anlaşılmasıyla birlikte başlayan üretim sistemindeki dönüşüm sürecinde, Türkiye’nin de öncü ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Öztürk, “Gelişmeler ayrıca Türkiye’nin bölgenin önemli enerji koridoru konumunu da perçinledi” diye konuştu.

“Ciro 4 katına çıkıyor”

Astor Enerji, Europower Enerji, Has Çelik Kablo, Öznur Kablo, Alfa Enerji gibi çok güçlü firmaların distribütörlüğünü yaptıklarını belirten Ömer Öztürk, 81 ilde hizmet verdiklerini, 2023 yılı içinde cirolarını 2022’nin 4 katına çıkaracaklarını aktardı.

Kalen Enerji’nin de sektörle birlikte hızla büyüdüğünü ifade eden Öztürk, Temelli’de 22 bin metrekare kapalı alanda kablo ve kablo ekipmanları üretimine başladıklarını vurguladı.

“Yeşil kalkınma fırsatını en iyi şekilde değerlendireceğiz”

Avrupa’nın yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda Türkiye’nin de küresel ekonomiyle bağlarını geliştirmesi açısından bu alanda sürdürülebilir ekonomiye yönelik çalışmaları önem verdiğini belirten Ömer Öztürk,

“Bizler de Kalen grup şirketleri olarak yeni yatırımlarımızı bu eksene çevireceğiz. Kalen Enerji olarak güneş enerjisi çalışmalarımız, Kalen Filo kapsamında elektrikli araçlarımız ve çevre dostu projelerimizle yeşilleniyoruz. Yeşil kalkınma fırsatını en iyi şekilde değerlendirme niyetindeyiz” dedi.