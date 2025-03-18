Kallimanis, Food Expo 2025'te yenilikçi ürünleri ile beğeni topladı

Gıda ve içecek sektöründeki yeniliklerin sergilendiği Food Expo 2025, Yunanistan’ın başkenti Atina’da uluslararası markalar, gıda profesyonelleri ve tedarikçileri bir araya getirdi. Fuar’da 80’den fazla ülke ve 1000’den fazla global marka yer aldı.

Food Expo 2025 boyunca Kallimanis standı, kaliteli, lezzetli ve yenilikçi ürünleriyle ziyaretçilerin odak noktası oldu. Kallimanis’in fuardaki alanları, ziyaretçilere geniş ürün portföyünü tanıma ve tatma fırsatı sundu. Dondurulmuş deniz ürünleri, Yunanistan pazarına yeni sunulan Kallimanis ton balığı ve yenilikçi sushi çeşitleri, sergilenen başlıca ürünler arasında yer aldı.

Dardanel, Kallimanis ile global pazarda büyümeye devam ediyor

Uluslararası pazarda büyüme stratejilerine hız kesmedendevam ettiklerini belirten Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi ve Önen Gıda Genel Müdürü Ayşe Önen Özoğuz, “Dardanel’in yarım asra yakın bilgi birikimi, üretim ve pazarlama deneyimi, Kallimanis’in deniz ürünleri alanındaki köklü geçmişi ile birleşerek uluslararası pazardaki gücümüzü daha da pekiştirdi. Dardanel ve Kallimanis olarak, Türkiye ve Yunanistan’da, dünya çapındaki büyüme hedeflerimize ulaşmak için yatırımlarımızı artırıyor ve ürün portföyümüzü sürekli olarak yenilikçi ürünlerle geliştiriyoruz” dedi.

Yunanistan’da düzenlenen Food Expo 2025 fuarında Kallimanis’in yenilikçi ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Özoğuz,“Fuara katılan perakende ve gıda sektörü profesyonelleri, katma değerli ve inovatif ürünlerimizi birinci elden deneyimleme fırsatı buldu. Bu ilgi, Kallimanis'in sektördeki yenilikçi yaklaşımının ve yüksek kaliteli ürün anlayışının bir göstergesi oldu. Fuar boyunca ürünlerimize gösterilen yoğun talep, markamızın uluslararası pazardaki güçlü konumunu bir kez daha teyit etti. Fuarda en çok ilgi gören kategorimiz ise sushi oldu. Sushida markamız ile ürettiğimiz sushi çeşitlerimiz büyük bir ilgiyle karşılandı. Yenilikçi ürünlerle, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda dikkat çekmeyi başarıyoruz. Kallimanis’in Yunanistan pazarındaki etkisini artırmak ve küresel pazarlarda daha geniş bir kitleye ulaşması için attığımız adımlar, Dardanel’in dünya çapında bir oyuncu olma yolundaki kararlılığının da bir göstergesi”dedi.