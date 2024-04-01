Kalyon PV 10 GW kapasitesine doğru hızla ilerliyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Kalyon PV’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulduğunu belirten Kalyon PV CEO’su Ersan Tüfekçi, kuruluştan bu yana üretim kapasitesini istikrarlı şekilde artırdıklarını kaydetti. 2020’de ilk aşama olan Faz 1’in kapasitesinin 500 MW olduğunu hatırlatan Tüfekçi, kapasitenin 2021’de 1200 MW’a, 2023’te 2 GW’a çıktığını söyledi. Geçen yıl ise Faz 4 yatırım kararı aldıklarını kaydeden Tüfekçi, 10 GW kapasite hedefine bir adım daha yaklaştıklarını anlattı.

Kalyon PV’nin Avrupa'nın ve Türkiye'nin önde gelen M10 ingot, wafer ve solar hücre üreticisi olduğunu belirten Ersan Tüfekçi, “ Yüzde 100 Türk sermayeli olan şirketimiz, güneş panellerinde yüzde 90 yerlilik oranıyla öne çıkmaktadır. Endüstriyel tesislerden arazi kurulumlarına ve ev tipi kurulumlara kadar geniş bir kullanım yelpazesine sahip güneş panelleri üretiyoruz” dedi.

“Ekonomiye yıllık 500 milyon dolar değer yaratıyoruz”

Üretim sürecinin silisyum kristal teknolojisine dayandığını ifade eden Tüfekçi, çeşitli boyutlarda geniş bir yelpazede panel üretimi yapabildiklerini kaydetti. Tüfekçi, PERC tipi güneş hücreleri yanı sıra yeni bir teknoloji olan TOPCon panel üretimimi de gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Yerli ve yenilenebilir enerji üretimi hedefiyle 500 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan Kalyon PV’nin Başkent OSB’de 100 bini kapalı 250 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösterdiğini dile getiren Tüfekçi, istihdam sayılarının 2 bini aştığı bilgisini verdi.

Tesisin dört fabrika ve bir Ar-Ge merkeziyle Çin dışında dünyadaki ilk ve tek entegre tesis olduğunu söyleyen Ersan Tüfekçi, küresel rekabete öncü bir rol üstlendiklerini, Türkiye ekonomisine yıllık yaklaşık 500 milyon dolar değer yarattıklarını belirtti.

2023 yılında ABD’ye ilk yüksek tonajlı ihracatı gerçekleştirdiklerini aktaran Tüfekçi, Japonya ve Belçika gibi ülkelere de ihracatları bulunduğunu, 2024’te 100 milyon dolarlık yatırım hedeflediklerini ifade etti.

“3 yılda 3.3 GW panel tedarik ettik”

Türkiye’de ve dünyada çeşitli noktalardaki GES’lerin panel tedarikçisi olarak önemli bir rol oynadıklarının altını çizen Ersan Tüfekçi, “Türkiye'deki tüm YEKA'ların panel tedarikçisiyiz, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük ve dünyanın sayılı güneş enerjisi santrallerinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin de panel sağlayıcısıyız” dedi.

Kuruluştan bu yana geçen 3 yıl gibi kısa sürede 3 GW’ın üzerinde güneş paneli tedarik ettiklerini söyleyen Tüfekçi, “Hedefimiz; üretim kapasitemizi artırarak Türkiye'nin yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji ihtiyacını tamamen yerli ve millî kaynaklarla karşılayarak enerji ithalatının önüne geçmektir. Bu doğrultuda, şirket olarak güneş enerjisi sektöründeki liderliğimizi sürdürmeye ve küresel rekabette etkimizi artırmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın sayılı Ar-Ge merkezlerinden birisine sahip olduklarına değinen Tüfekçi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, ODTÜ, İTA, YTÜ ve TÜBİTAK ile ortak projelerinden bahsetti.

Çin dışında güneş teknolojisi üreten bir firma olarak Avrupa ve ABD’deki paydaşlarından büyük ilgi gördüklerini söyleyen Tüfekçi, her yıl çeşitli ülkelerden çok sayıda ziyaretçi heyet ağırladıklarını kaydetti.

“Panellerin altında tarıma imkan sağlayan uygulamalara öncelik veriyoruz”

Gıda güvenliğinin artan önemiyle birlikte, Ar-Ge merkezinde güneş panellerinin altında tarım yapma imkânı sağlayan agrivoltaik uygulamalara öncelik verdiklerini bildiren Tüfekçi, tarımsal verimliliği artırmayı da hedeflediklerini söyledi.

Ankara Ayaş'ta yaklaşık 100 kilovat kapasiteli bir Tarım GES pilot uygulamasıyla, çiftçilerimize yönelik Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini vurgulayan Ersan Tüfekçi, “Güneş enerjisiyle entegre çözümler üretmek ve ülkemizin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin ilk PV destekli otoyol ses bariyerini de Ar-Ge faaliyetlerimiz kapsamında, fabrikamızda hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

“Enerji ihtiyacımızın tamamını yenilenebilir kaynaktan sağlayacağız”

Kalyon PV olarak, sıfır emisyon ve sürdürülebilir üretim ilkelerine bağlı kalarak Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşma çabalarına destek olduklarını ifade eden Tüfekçi, tehlikesiz atıkların yüzde 100 geri dönüşümünü sağladıklarını belirtti.

Tüfekçi, 2024 sonunda ise enerji ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaktan sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ülkelerin bağımsızlıklarının üretebildikleri enerji miktarıyla ölçüldüğüne vurgu yapan Ersan Tüfekçi, “Kalyon Holding’in 80 yıldır durmaksızın çalışarak Türkiye'nin kalkınması ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma misyonuyla hareket ediyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjiyi tamamen yerli kaynaklarla karşılayarak, enerji ithalatının önüne geçmek için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.