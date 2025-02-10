Kalyon PV’nin halka arz büyüklüğü 3.26 milyar TL oldu

Şebnem TURHAN/ANKARA

Kalyon PV’nin halka arzı geçen hafta tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre şirketin payları 70.30 TL fiyattan halka arz edildi, 46.334.639 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 3.257.325.122 TL olarak gerçekleşti. Halka arza planlanan tahsisatın toplam 1.42 katı talep geldi.

KAP'a açıklama yapıldı

KAP’a yapılan açıklamaya göre halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 0.88 katı, yüksek başvurulu yatırımcılara tahsis edilen payların 4.48 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 1.24 katı ve ° yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 1.26 katı talep toplandı.

Halka arz sonucunda, 289 bin 776 adedi yurt içi bireysel yatırımcılar, 900 adedi yüksek başvurulu yatırımcılar, 115 adedi yurt içi kurumsal yatırımcılar, 10 adedi yurt dışı kurumsal yatırımcılar olmak üzere, toplam 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılanacak şekilde dağıtım yapıldı.