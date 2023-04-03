KARDEMİR 5 yılda 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

KARDEMİR'in 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Eğitim ve Kültür Merkezi'ndeki olağan genel kurul toplantısına, yönetim kurulu üyeleri, Genel Müdür Necdet Utkanlar ve pay sahipleri katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevi de bulunan Bayraktar, konuşmasında, dünya ham çelik üretiminin 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 4,2 düşüşle 1 milyar 879 milyon ton olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük sekizinci üreticisi olan Türkiye'de ise ham çelik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 12,9 düşüş göstererek 35,1 milyon tona gerilediğini aktaran Bayraktar, "Yaşanan küresel resesyonla (durgunluk) Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı 2022 yılında yüzde 23,5 azalırken, ithalat yüzde 3,6 gibi daha sınırlı bir oranda düşmüştür." diye konuştu.

Bayraktar, 2022'de KARDEMİR'de toplam 2,22 milyon ton ham çelik ve 2,14 milyon ton nihai mamul üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çelikhane sürekli döküm tesisinde yeni kalıp yatırımlarıyla geniş profil üretiminde yarı mamul sürekliliğini sağladıklarını anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üretim programlarını daha verimli hale getirdik. Yine Ray Profil Haddehanesi'nde de katma değeri yüksek profil, ray ve platina ürün gruplarında toplam 481 bin ton nihai mamul üretimi gerçekleştirdik. Yine bu dönemde yüksek mukavemetli kangallar, otomotiv sanayisinde kullanılan cıvata ve somunluk çelikler ile makine imalat sanayisinde kullanılan mühendislik çelikleri, demir yolu bağlantı elemanları yapımında kullanılan vasıflı kangallar başta olmak üzere 136 adet yüksek katma değerli ürünü portföyümüze ekledik."

2022'de demir yolu tekerleği satışları yüzde 456 arttı

Bayraktar, geçen yıl katma değeri yüksek ürünler arasında yer alan profil satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 9, kalın kangal satışlarının yüzde 41, demir yolu tekerleği satışlarının ise yüzde 456 arttığını aktararak, "Avrupa Birliği, Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu 2022'de ihracat pazarlarımız olurken, 45,5 milyon dolar değerinde ihracat geliri elde edilmiştir. Bu yıl da yeni pazarlar ve yeni müşteriler ile ihracatımızı artırmayı öncelikli hedef olarak belirledik. 2022 yılı finansal anlamda, ilk yarısı ve ikinci yarısı birbirinden oldukça farklı bir yıl oldu." şeklinde konuştu.

Yılın ilk yarısında, talebin olumlu etkisiyle gerek karlılık gerek nakit akışında oldukça olumlu sonuçlar elde ettiklerine değinen Bayraktar, "Buna karşı yılın ikinci yarısında Rusya-Ukrayna savaşının talep ve enerji maliyetleri üzerinde yarattığı olumsuz etkiler tüm dünya ekonomilerinde, özellikle de çelik sektörü üzerinde ciddi olumsuz etkiler getirdi. Bütün bunlara rağmen satışlarımız bir önceki yıla oranla yüzde 85,6'lık artışla 27,4 milyar lira olarak gerçekleşti. 2022 yılı konsolide bazda FAVÖK ton başına 135 dolar, toplamda net karımız ise 2,17 milyar lira olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkiye Varlık Fonu'nun, şirketin önemli bir hissedarı olduğunu hatırlatarak, "gelecek nesillere ekonomisi güçlü bir ülke bırakmak" anlayışıyla kurulan fonun, portföyünde Türkiye'nin en önemli ve stratejik şirketlerini barındırdığına dikkati çekti.

Çevre yatırımlarının yanında katma değeri yüksek çelik üretiminin artırılması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması amacıyla başlattıkları yeni pota fırını, vakum tesisi, ilave sürekli döküm makinesi gibi önemli yatırımların da bu yıl odaklanacakları önemli projeler olacağını vurgulayan Bayraktar, "Bu vesile ile 2023-2028 yılları arasında, yani önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1 milyar doları bulacak yeni yatırım hedefimizi de siz kıymetli hissedarlarımızla paylaşmak istiyorum." dedi.