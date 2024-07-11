Kardökmak, Teknopark İstanbul'da ofis açtı

Kardemir A.Ş.'nin bağlı kuruluşu Kardökmak A.Ş., demir-çelik sektöründeki rekabet gücünü artırma hedefiyle önemli bir adım daha attı. Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Metin Yerebakan, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, Kardemir A.Ş. ve Kardökmak A.Ş. üst düzey yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, Kardökmak Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir önemli açıklamalarda bulundu.

Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İsmail Demir, “Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan ve ülkemizin sanayi dönüşümüne büyük katkı sağlayan Kardemir’in bağlı kuruluşu Kardökmak olarak, mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiyoruz. Üretim altyapımızı güçlendirerek, kendi know-how’ımızı geliştiren bir mühendislik şirketine dönüşmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Yatırımlar ve inovasyon

Son yıllarda yapılan yatırımlara dikkat çeken Demir, dövme altyapısının kurulduğunu ve geçtiğimiz yıl 2500 ton kapasiteli bir presin açılışının yapıldığını belirtti. Demir, “enerji, demiryolları ve savunma sanayi gibi birçok alana hizmet vermeyi amaçlayan bu tesisin, yerli ve milli demiryolu tekerleğinin aks montajlarını yaparak ürünlerin katma değerini artırmayı planladığını” söyledi.

Yüksek katma değerli ürünler ve yeşil çelik üretimi

Kardemir ve Kardökmak iş birliği ile vasıflı çelik grubunun kurulacağını açıklayan Demir, ülkenin ihtiyacı olan çeliklerin üretiminin yanı sıra alaşımlı çeliklerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmalarının yapılacağını belirtti. Demir, “Teknopark ofisimizde hidrojenin demir-çelik üretiminde kullanım alanını genişleterek yeşil çelik üretimine katkı sağlayacak projeler geliştireceğiz. Pilot ölçekli tesisler yaparak tüm fabrikanın simülasyon ve analizlerini gerçekleştireceğiz. Bu çıktıları endüstride kullanacağız,” diye ekledi.

Teknoloji, iş birliği ve yenilikçi projeler

Teknopark ekosistemindeki şirketlerle iş birliği yaparak, yerli ve milli projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Prof. Dr. İsmail Demir, Kardökmak Teknopark ofisinin, Kardemir Ar-Ge merkezi, Ankara İleri Teknolojiler Araştırma ve Mühendislik Merkezi Ofisi ve tüm üretim birimlerinin koordinasyon içinde çalışacağını belirtti.

Prof. Dr. İsmail Demir, Teknopark İstanbul’a kabul edilen ve demir çelik atıklarının ürün haline dönüştürülmesini içeren projeyi ve bor katkılı çalışmaların yakından takip edildiğini belirtti. Demir, Teknopark İstanbul’da yürütülmesi planlanan projeleri şu şekilde açıkladı:

• Hidrojenin demir redüksyonda kullanılması

• Ağır demir dökümden Lego esaslı balistik koruganların geliştirilmesi

• Demir mangan bor esaslı ferro alaşımların geliştirilmesi

• Hidrojen yakıtlı yüksek fırın

• Hidrojen depolama çözümleri

• Prefabrik yük vagonları geliştirme

• Ağır dövme ürünlerin geliştirilmesi

• Demir çelik curufu ve atıklardan ticari ürünlerin geliştirilmesi

• Baca gazından yosun, yosundan yakıt üretme

• Yeşil Çelik üretimi

Yeni ofisin hayırlı olmasını dileyen Prof. Dr. İsmail Demir, Teknopark yönetimine teşekkürlerini sundu. Bu iş birliğinin ülkeye büyük fayda sağlayacağını belirten Demir, gelecekteki projelerin önemini vurguladı.

Teknopark İstanbul’daki yeni ofisinin açılışıyla Kardökmak A.Ş., büyüyen kadrosuna ev sahipliği yapacak ve yenilikçi, sürdürülebilir projelere önemli katkılar sunacak.