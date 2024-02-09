Karma Grup ve SETBİR iş birliği ile Fonksiyonel Gıdalarda Moleküler Eğitimi düzenlenecek

ANKARA(EKONOMİ) - Süleyman Demirel Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Seydim’in, 16 Şubat 2024 tarihinde çevrim içi olarak vereceği eğitimde, sağlıklı beslenme ve fonksiyonel gıdaların önemine dair kapsamlı bilgi sunulacak.

SETBİR’den yapılan açıklamaya göre eğitim kapsamında, gıda sektöründe sağlıklı beslenme ve fonksiyonel gıdaların artan öneminin vurgulanacak, katılımcılara fonksiyonel gıdaların bilimsel temellerini anlama ve bu bilgileri endüstriyel uygulamalara nasıl entegre edebileceklerini öğrenme imkânı sağlanacak.

Geleneksel gıdalardan başlayarak kefir, tarhana, bulgur, turşu gibi Türk mutfağına özgü fonksiyonel gıdalara odaklanılacak eğitimde, dünya genelinde popüler olan probiyotikler, prebiyotikler ve biyoaktif bileşenler gibi konular da ele alınacak.

Fonksiyonel gıda pazarının büyüklüğü 15 milyar TL’ye ulaştı

Karma Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı, Türkiye’de, 2023 yılında fonksiyonel gıda pazarının yüzde 100 büyüyerek 15 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Bahçekapılı, “Tüketicinin parasının karşılığında en yüksek fonksiyonu ve kaliteyi aradığını biliyoruz. Tüketici moralini düzeltmek, hastalanmamak, zinde kalmak ve rahat uyku uyuyabilmek için fonksiyonel gıdaya yönleniyor” dedi.

Verilecek eğitimin özellikle gıda, takviye edici gıda ve içecek üretim sektöründe çalışan profesyoneller, gıda sektörü yöneticileri ve üreticileri için bir fırsat niteliği taşıdığını vurgulayan Bahçekapılı, “SETBİR iş birliği ile düzenlenecek eğitim 16 Şubat’ta çevrim içi olarak yapılacak. Katkıları ve eğitime desteklerinden dolayı SETBİR yetkililerine teşekkür ederiz. Karma Grup olarak fonksiyonel gıda pazarının büyümesiyle birlikte tüketici tercihleri ve yasal mevzuat süreçleri kadar gıda matriksi üzerine eğitim ve seminerlere bu yılda da akademinin ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.