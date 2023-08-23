Karmod’dan mülteciler için Almanya'ya konteyner ev ihracatı

Karmod, Almanya'ya mültecilerin kullanımına özel konteyner ev ihraç etti. Almanya’nın Stuttgart şehrinde gerçekleştirilen proje kapsamında yapılan konteyner evlerin kurulumu tamamlanırken projede mülteci evleri tek blok üzerine iki katlı olarak düzenlendi. 691 metrekare zemin üzerine inşa edilen binanın toplam kullanım alanı 1382 metrekare.

Binada zemin katta 11, üst katta da 11 olmak üzere toplam 22 adet daire bulunuyor. 58 metrekare büyüklükteki daireler 2+1 plana sahip.

Amerikan mutfak tarzında projelendirilen her ev içerisinde tuvalet ve duşlar yer alıyor. Ayrıca her katta ortak kullanıma açık çamaşırhane bölümleri genel planda yer aldı.

Karmod Satış Müdürü Özay Kemal Karaküçük, iki katlı konteyner yapı modeliyle inşa edilen evlerin uzun ömürlü kullanım özelliğine sahip olduğunu belirtti.

Konteyner evlerin yapı güvenliği ve hızlı kurulum avantajıyla konut açığının kısa sürede karşılanmasında büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Karaküçük, şunları kaydetti: "Stuttgart'ta mültecilerin kullanımına özel ürettiğimiz konteyner evler hızlı inşa süresiyle öne çıkıyor. 22 konutluk bu proje bir aya kalmadan kurulum yapılarak oturuma hazır hale getirildi. Konteyner evlerde yapı güvenliğinin yanı sıra yalıtım özelliği yine önemli avantaj. Sandviç panel duvar ve çatı sisteminin kullanıldığı konteyner ev iklimlendirmede enerjiden tasarrufla bütçelere kazandırıyor."