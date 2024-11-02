Karsan 'çalışmak için harika bir iş yeri' seçildi

Karsan, çalışanlarının değerlendirmesiyle elde ettiği Great Place to Work (Çalışmak için harika bir iş yeri) sertifikasını Bursa'da düzenlenen bir törenle aldı. Açıklamada törende yaptığı konuşmasına yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, çalışanlarının görüş ve geri bildirimlerine önem verdiklerini, daha huzurlu ve verimli bir iş ortamı yaratmak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.

"Zorlukların üstesinden birlikte geliyor, başarılarımızı hep birlikte kutluyoruz"

Baş, açıklamasında, "Dünya genelinde prestijli bir ünvan olan Great Place to Work sertifikasını çalışanlarımızın değerlendirmesi sonrasında kazandık. Bu önemli başarının ardında, çalışma arkadaşlarımızın katkıları, güçlü ekip ruhumuz, köklü kurum kültürümüz ve birbirimize duyduğumuz saygı ile sevgi yer alıyor. Zorlukların üstesinden birlikte geliyor, başarılarımızı hep birlikte kutluyoruz. İşte bu dayanışma, başarı hikayemizin en önemli yapı taşını oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Yıl boyunca çalışma arkadaşlarımız ve ailelerimizle bir araya geldiğimiz etkinlikler düzenledik"

Çalışma arkadaşlarının ihtiyaçlarını gözeterek kreş desteği, dinlenme alanlarının iyileştirilmesi gibi çeşitli imkanlar sunduklarını aktaran Baş, "Karsan Pozitif çatısı altında şeffaf ve herkese ulaşan ödüllendirme sistemimizle, tanıma ve takdir kültürünü yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yıl boyunca çalışma arkadaşlarımız ve ailelerimizle bir araya geldiğimiz etkinlikler düzenledik. Karsan'da elde ettiğimiz her başarı, iş birliğimizin ve ekip ruhumuzun bir sonucu. Bundan sonra da çalışma arkadaşlarımızın sesine kulak vermeye ve onların mutluluğunu ön planda tutarak, daha iyisini yapmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi 'Ne yaptıysak birlikte yaptık ne yapacaksak birlikte yapacağız'." dedi.