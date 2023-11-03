Karsan, Damera ile distribütörlük anlaşmasını genişletti

Karsan'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 6 Ocak 2023 tarihli duyuruda elektrikli toplu taşıma pazarında yurt dışındaki varlığını Avrupa'da olduğu gibi Kuzey Amerika pazarında da güçlendirme vizyonu kapsamında Şirketin, Kuzey Amerika pazarında ilk teslimatını gerçekleştirdiğinin, Kanada'nın Saint John şehrine teslim edilen altı adet e-JEST aracının hizmete başladığının açıklandığı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, Şirket'in Damera Bus Sales Canada Corporation ile olan distribütörlük anlaşması ABD'yi de içine alacak şekilde genişletildi.

Açıklamada, "E-Jest ürümüzün satışı için yapılan anlaşma kapsamında Kuzey Amerika'da; Kanada'dan sonra ABD'de de satış, servis ve yedek parça hizmetleri Karsan markalı ürünler için Damera tarafından sağlanacaktır. Kanada'da Saint John, Oakville, Happy Valley bölgelerinde hizmet veren e-JEST araçlarımızın yanı sıra bu anlaşma ile Şirketimiz ABD pazarındaki varlığını artırma hedefindedir." denildi.