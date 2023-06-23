Katay Makine, demiryolu araçlarının zeminine özel yapıştırma sistemi geliştirdi

Abdullah SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Demiryolu araçları için yangına dayanıklı zemin kaplama malzemelerinin tedarikini sağladıklarını belirten Eray Öngü, bünyelerinde geliştirip üretimine başladıkları bantlar ile bu ürünleri kendinden yapışkanlı hale getirdiklerini söyledi. İsviçre merkezli Forbo firmasıyla global partnerlik anlaşması yaptıklarını kaydeden Öngü, “Forbo’nun içinde keten tohumu, odun talaşı ve çam reçinesi olan yüzde 97’si doğal, yüzde 43’ü geri dönüştürülmüş hammadden oluşan zemin kaplama malzemelerini ithal ediyoruz. Daha sonra bu ürünlere kendi inovasyonumuzu katarak kendinden yapışkanlı hale getirip ihraç ederek katma değer yaratıyoruz. İlk ihracatımızı Polonya’ya yaptık. Macaristan ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa vadede ihracata odaklanarak büyümeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Raylı sistemler sektörüne uygun akustik ve termal yalıtım malzemelerin teminini de gerçekleştirdiklerini anlatan Öngü, bu ürünleri laminasyon ve kesme işlemlerinden geçirerek müşterilerine kullanıma hazır ürün sağladıklarını ifade etti. Tüm ürünlerinin Avrupa demiryolu teknolojisi yangın koruma normu EN 45545-2'nin en yüksek gereklilik olan HL3 kategorisi taleplerini yerine getirdiğinin altını çizen Öngü, “Demiryollarında yanmazlık özelliği kritik öneme sahip bir konu. Gerek tedarik ettiğimiz malzemeler gerekse kendi ürettiğimiz bantlar uluslararası standartlarda dünyanın en büyük üreticilerinin şartlarına uygundur. Yanmazlık sertifikasına sahip sistemimizi yeni nesil zemin kaplamayla birleştirmemiz sektörde bizi rakiplerimizden ayırıyor” dedi.

Ar-Ge ile işçilikte yüzde 75 tasarruf sağladı

Özellikle otomotiv sektöründe zemin kaplamalarında kanserojen içeriğe sahip solvent bazlı yapıştırıcılar kullanıldığını hatırlatan Eray Öngü sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde zemin kaplamalarının yapıştırılma aşamasında kullanılan solvent bazlı yapıştırıcıların yüzde 75’i uçucu özelliğiyle fabrika ortamına yayılarak, sahip olduğu kanserojen içerik nedeniyle çalışanların sağlığına büyük zarar veriyor. Aynı zamanda bu yapıştırıcılar olası yangınlarda da ciddi risk oluşturuyor. Bizim uyguladığımız sistemle hem fabrikayı kanserojen maddelerden arındırmış oluyoruz hem de pratik ve kolay uygulanan çözümler sunarak işçilikte yüzde 75 tasarruf sağlıyoruz.”

Türkiye’nin ilk elektrikli ana hat lokomotifinin zeminini kaplıyor

TÜRASAŞ’ın Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen E5000 elektrikli ana hat lokomotifinin zemin kaplama ve izolasyon ihalelerini aldıklarını belirten Eray Öngü, “E5000 elektrikli ana hat lokomotifinin hem zeminlerini kaplıyoruz hem de bütün akustik ve termal yalıtımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.