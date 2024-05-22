Kedinizin sağlığını ve konforunu Petkit akıllı kedi tuvaletleri ile sağlayın

2013 yılında kurulduğundan beri evcil hayvanların ve sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler sunan Petkit, kedi sahiplerinin en büyük dertlerinden biri olan kum temizleme sorununu büyük oranda ortadan kaldıran Petkit Pura Max ve Pura X akıllı kedi tuvalet modelleri ile öne çıkıyor.

Ülkemizde Evofone güvencesiyle satılan her iki model kedilere tuvalet konusunda büyük konfor ve yepyeni bir deneyim sağlayan özelliklerle geliyor.



Her kediye uyumlu yenilikçi ürün: Petkit Pura Max

Birden fazla kedi kullanımına uyumlu yapısıyla öne çıkan Petkit Pura Max, 76 litre iç hacmi ile beraber 7 litrelik atık kabı sayesinde yaklaşık 10 gün boyunca yeniden temizliğe ihtiyaç duymuyor.

Geliştirilmiş filtre sistemi, hoş olmayan kokuları otomatik olarak algılayarak yok ediyor ve Pura Max’te Pura AIR Smart Sprey otomatik koku giderici sistem de devreye giriyor.

Gelişmiş yakınlık sensörleri ve ağırlık sensörleri sayesinde cihaz yakında bir kedi olduğunda veya silindire girdiğinde kedinizin güvenliğini sağlamak için otomatik olarak duraklıyor. Kediniz silindirin içindeyken ağırlık sensörleri, kediniz silindirden çıkana kadar silindirin hareketsiz kalmasını sağlıyor.

Pura Max, gerçek zamanlı ölçümler yaparak; ağırlık, tuvalette kalma süresi ve tuvalet süresi gibi verilere anlık olarak PETKIT uygulaması üzerinden erişebilmenizi sağlıyor. Bu sayede olası hastalıklar ya da anormal durumlara karşı önceden bilgi sahibi olunabiliyor.

Akıllı cihazda bulunan OLED ekran sayesinde tuvaletin durumunu ve verilerini kontrol etmek kolaylaşıyor. Ayrıca PETKIT uygulaması üzerinden temizlik modları seçmek de mümkün. Pura Max, Otomatik Mod, Planlanmış Mod ve Manuel Mod olmak üzere üç farklı temizlik modunu kedi sahipleriyle buluşturuyor.

Akıllı kedi tuvaleti, 35 dB sessiz çalışma yapısı ile uykuyu bölmeyip çalışma ortamında dikkat dağınıklığının önüne geçiyor.



Daha kolay temizlik, daha iyi bakım: Petkit Pura X

60 litre iç hacme sahip olan Pura X modeli ise tıpkı Pura Max gibi 7 litrelik atık kabı ile geliyor. PETKIT uygulaması üzerinden gerçek zamanlı ölçümler yaparak evcil hayvan sahiplerine, kedileri hakkında bilgiler veriyor. Akıllı kedi tuvaleti, Otomatik Mod ve Planlanmış Mod olmak üzere iki farklı temizlik moduna sahip. Pura X, kristal kedi kumu dışındaki diğer kedi kumlarıyla uyumlu çalışabiliyor. Bu sayede alternatif kum çeşitlerini tercih eden kişiler de cihazı rahatça kullanabiliyor.

İşte fiyatları

Evofone güvencesi ile tüketicilerle buluşan Petkit Pura X 16.999 TL; Pura Max ise 19.999 TL fiyat etiketine sahip.