Kiev’deki metro köprüsünü Türk şirket onaracak

Rusya ile iki yılı aşkın süredir savaş halinde olan Ukrayna’da başkentteki metro köprüsünü Türk bir inşaat şirketi onaracak.

Ukrayna basınında yer alan habere göre Dnipro Nehri’nin üzerindeki metro köprüsünün acil onarımı için açılan ihaleyi Türk inşaat şirketi Onur İnşaat kazandı. 2 milyar Ukrayna Grivnası (48,24 milyon dolar) değerindeki ihale 15 Temmuz’da belediye şirketi Kyivavtodor tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl başlayacak ve 24 ay içinde tamamlanacak.

İhaleye dahil olan işler şirketin mayıs ayında açtığı ihalenin belgelerine göre, yol yüzeylerinin renovasyonu, köprü direklerinin renovasyonu, metal yapıların paslanmasını önleyici bakımı, kaldırım taşlarının düzenlenmesi, çevre düzenleme ve çim düzenleme işlerini içeriyor.

Ordu İnşaat’ın ana şirketi Onur Grup’un Ukrayna’da bir çok yatırımı da bulunuyor. 2004’ten bu yana Ukrayna pazarında faaliyetleri bulunan şirket daha önce 2030’a kadar Ukrayna’daki yatırımlarını iki katına çıkarmayı planladıklarını da duyurmuştu.