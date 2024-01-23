Kimpur, Birleşik Krallık’ta yeni şirket kuruyor
Kimpur, Birleşik Krallık'ta Kimpur UK Limited unvanlı yeni bir şirket kuruyor.
Kimpur, Birleşik Krallık'ta yerleşik Kimpur UK Limited unvanlı yeni bir şirket kurmaya yönelik gerekli yasal prosedürleri tamamladı.
Şirketten konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "10.01.2023 tarihli özel durum açıklamasında; Şirket Yönetim Kurulu kararı ile Birleşik Krallık'ta; bu bölgedeki varlığımızı güçlendirmek, ihracat örgütlenmesini ve gelişimini artırmak amacıyla yeni şirket kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Şirketimizin %100 sermayesine sahip olacağı Birleşik Krallık'ta yerleşik Kimpur UK Limited unvanlı yeni şirket/bağlı ortaklığın kuruluş işlemleri ve gerekli yasal prosedürler 22.01.2024 itibarı ile tamamlanmıştır." denildi.