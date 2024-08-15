Kiralama sektörünün 5 yılda yüzde 20’nin üzerinde büyümesi bekleniyor

Kiralabunu.com, teknolojik ürünlerden ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede sunduğu kiralama hizmetleriyle bu büyümenin merkezinde yer alıyor. Şirket, müşterilerine satın almadan yüksek maliyetleri önleme ve finansal esneklik sağlama fırsatı sunarak kiralama pazarındaki etkisini artırıyor. Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura ile kiralama sektörünü ve geleceğini ekonomim.com'a anlattı.

Kiralama sektörünün Türkiye’de büyüklüğü hacmi nedir?

Türkiye operasyonel kiralama sektör büyüklüğü genel veriler itibari ile 220 Milyar TL (7-8 Milyar $) büyüklüğe sahip; bu büyüklüğün TOKKDER verilerine göre 194 Milyar TL‘si operasyonel araç kiralamada geri kalan büyüklükte tüm diğer segmentlere (ekipman, iş makinesi, forklift, teknoloji, demirbaş vb.) yayılmış durumda.

Dünya genelinde sektör beklenti olarak 2030 senesine kadar yıllık yüzde 12 ‘lik büyüme beklentisinde; Türkiye ‘de ise bu rakamın 5 senelik projeksiyonda yüzde 20‘nin üzerinde olması beklenmektedir. Bu büyüme beklentisindeki en önemli sebep şu anda yüzde 80 olan araç operasyonel kiralama modelinin diğer kategorilere de yayılmasıdır. Sektörün şu andaki büyüklüğü toplam olarak 10 milyar TL’nin altında iken, önümüzdeki 5 sene içerisinde her sene 12 milyar TL ‘lik yeni kiralama kontratı yaratan bir sektör haline gelmesi hedeflenmekte.

Kiralabunu’nun bu hacimde yeri nedir?

Kiralabunu 2020 senesinde kurulmasının akabinde geçen 4 senede bireysel kiralama alanında sektör lideri olmuş ve en yakın rakibinin 5 katından büyük bir hacme sahip olmuştur. 100.000 ‘in üzerinde bireysel abonesi ile lider konumdaki Kiralabunu, ayrıca Kiralabunu Kurumsal hizmetleriyle 500 ‘ün üzerinde kuruma hizmet vermektedir.

Kurumsal alanda da önümüzdeki 4 sene içerisinde araç kiralama şirketleri de dahil olmak üzere tüm kiralama firmaları arasında kurumsal alanda da ilk 3 ‘e girmeyi hedeflemektedir.

Türkiye ‘de yepyeni bir finansman yöntemi olarak kullanılan kiralama Avrupa’da 296 Milyar Euro’luk hacme sahip olup bunun yüzde 20‘si demirbaş ve ekipman kiralamasından gelmektedir. Ülkemizin de önümüzdeki 5 senede bu alanda Unicorn olacak 1 milyar dolarlık hacmin üzerine çıkacak şirketler yaratmasını bekliyoruz; bu alanda ilk ve lider konumumuzu korumak istiyoruz.

Şu an hangi segmentlerde ürün kiralıyorsunuz?

Bireysel müşterilere 12 kategoride 600 ‘ün üzerinde ürünün kiralamasını yaparken teknoloji, ev ve ofis elektroniği, mobilite ve araç, müzik, anne bebek ve bir çok alt ürün gamında hizmet veriyoruz.

Kurumsal müşterilerimize ise bu alanların yanı sıra makine ve teçhizat, IT, şarj istasyonu, iklimlendirme ürünleri, forklift, medikal cihaz, ofis demirbaş, araç ve bir çok alanda kiralama operasyonları sürdürmekteyiz. Kurumsal müşterilerimizde uyguladığımız “Kendin Seç, Kendin Kirala” yöntemimizle işlerini geliştirmek için ihtiyaçları olan sigortalanabilir uygun ekipmanların kendi ihtiyaçlarına göre belirlenerek kiralanmasını da sağlıyoruz.

2024 yılı bitmeden yeni giriş yapacağınız kategoriler var mı?

2024 senesinde kurumsal alanda hem Vaadele.com projemizle yepyeni bir satın alım ödeme yöntemi sunduk; hem de 5 ‘ten fazla kategoriye giriş yaptık. Üzerinde çalıştığımız 2 alan daha var sene bitmeden hayata geçireceğiz. Bireysel alanda mobilite ürünlerine girdik. Sene bitmeden beyaz eşya alanında da çalışmalarımızı hızlandırıyoruz.

2024 enflasyonist bir yıl. Bu yıl önünüze ne tür zorluklar çıktı?

2024 her şirket olduğu gibi bizim içinde kolay bir yıl olmadı; fakat varlıklarımızın değerlenmiş olması ve bireylerin, piyasaların yatırım ihtiyaçlarının kiralama yöntemine kayması işimizin hızlanmasına ve yüksek büyüme oranını yakalamamıza destek olacak.

Finans maliyetlerinin artması, mobilitenin iş yapış biçimlerini şekillendirmesi ve operasyonel ihtiyaçlar; sektörümüze ve Kiralabunu‘na gelen talebin giderek artmasını sağlıyor.

Maliyet yönetimimiz ve geliştirdiğimiz teknolojilerle sektörün öncüsü olurken, 2025 ve sonrasını da daha da iyi geçirmeyi hedefliyor olacağız.

Kurumlara kiralamada da artış olduğunu belirttiniz. Kurumlar hangi ölçekte en çok neyi kiralamayı tercih ediyor?

Kurumlar her ölçekte farklı motivasyonlarla aslında kiralamaya talep gösteriyor.

Dev firmalar demirbaş ve envanter yönetimini işin profesyonellerine devrederken aldıkları hizmetleri önceliklerken, esnaf ve kobi segmenti finans kullanımlarının optimizasyonunu önceliklendiriyor. Bu sebeple de tüm segmentlere benzer oranlarda talep ölçeği almaktayız.

Kiralabunu olarak en güçlü segmentimiz yine 4 senedir olduğu gibi teknoloji, en büyük global ve yerel holding firmalarından en küçük işletmeye kadar teknoloji filollarını yönetiyoruz. Cep telefonu, bilgisayar, tablet, ofis elektroniği ve IT en başat ürünlerimiz; bu alanda neredeyse tüm markalarla anlaşmalarımız ve ilişkilerimiz var ve sektörel ihtiyaçları beraber karşılıyor, yönetiyoruz.

Elektrikli mobilite ürünlerine gelen talep her geçen gün artıyor, şirketlerin karbon salınım ve sürdürülebilirlik hedeflerinde önemli bir partner oluyor; elektrikli araçlardan şarj istasyonlarına kadar birçok alandaki yatırımlarını kiralama methodu ile destekliyor ve yatırımlarını zamana yayılım yapmalarını sağlıyoruz.

Giderek artan bir diğer talep ise makine ve ekipman alanından geliyor. Meslek gruplarından medikale veya lojistik sektörüne kadar birçok alanda çok hızlı talepler alıyoruz ve makine parkımızı büyütüyoruz.