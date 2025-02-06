Kızıldeniz'deki saldırılar dev şirkete para kazandırdı
Kızıldeniz'de taşımacılığın aksaması Maersk'e beklentilerin üzerinde kar ettirdi.
Danimarkalı denizcilik şirketi A.P. Moeller-Maersk, Kızıldeniz taşımacılığındaki aksaklıkların yüksek nakliye oranlarını desteklemesiyle dördüncü çeyrekte analistlerin beklentilerini aşan bir net kara ulaştı.
2023 dördüncü çeyrekte 436 milyon dolarlık net zarar açıklayan A.P. Moeller-Maersk 2024'ün aynı dönemine 2 milyar 85 milyon dolar net kar ile kapattı.
Kızıldeniz'deki nakliye hatlarında devam eden aksaklıkların nakliye ücretlerini çeyrekte yüzde 38 oranında artırması nedeniyle çeyrek geliri yıllık yüzde 24 artışla 14,59 milyar dolara ulaştı.
Analistleri13,89 milyar dolar gelir üzerinden 1,31 milyar dolar net kar bekliyorlardı.