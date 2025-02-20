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KM Malta Havayolları, İstanbul’a direk uçacak

Malta'nın bayrak taşıyıcı şirketi KM Malta Havayolları, 2 Haziran’dan itibaren İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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KM Malta Havayolları, İstanbul’a direk uçacak
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Havayolu şirketi filosundaki 180 koltuk kapasiteli Airbus A320neouçakları ile yaz aylarında pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftada 4, kış sezonunda ise pazartesi, salı ve perşembe günleri olmak üzere haftada 3 uçuş gerçekleştirecek.

Bir süre önce Türk Hava Yolları ile kod paylaşımı anlaşması imzalayan şirket yolcuların İstanbul dışındaki yurt içi ve yurt dışı destinasyonlara da bağlantı sunacak

"Bu rota, Malta ile Türkiye arasındaki ticaret ve turizm bağlarını güçlendirirken daha fazla destinasyona kapı açacak"

KM Malta Havayolları İcra Kurulu Başkanı David G. Curmi bu rotanın Malta için önemli olduğunu belirterek ‘’İstanbul'un önemli bir küresel merkez olarak hizmet vermesiyle bu rota, Malta ile Türkiye arasındaki ticaret ve turizm bağlarını güçlendirirken daha fazla destinasyona kapı açacak."dedi.

İGA İstanbul Havalimanı Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ise Server Aydın, havacılık endüstrisine olumlu katkıda bulunacak bu yeni ortaklıktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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