Dogecoin'de ralli sinyali! Golden Cross formasyonu, yükseliş mesajı veriyor

Karar'ın haberine göre, Dogecoin (DOGE) fiyat grafiğinde oluşan Golden Cross formasyonu, yatırımcıların dikkatini çekiyor. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamayı yukarı yönlü kesmesiyle ortaya çıkan bu formasyon, tarihsel olarak birçok varlık için güçlü bir yükseliş sinyali olarak kabul ediliyor.

Dogecoin’de son Golden Cross oluşumu, fiyatın 0,27 dolar seviyesini aşmasıyla gözlemlendi. Bu durum, yükseliş trendinin güçlendiğini gösterirken, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların ilgisini artırarak alım baskısını yükseltebilir. Ancak bu sinyalin tek başına kesin bir yükseliş garantisi vermediği unutulmamalı. Piyasadaki genel yatırımcı duyarlılığı, ekonomik gelişmeler ve kripto piyasasının dalgalanması, fiyat hareketlerinde belirleyici faktörler olmaya devam ediyor.

Dogecoin grafiğinde, önceki boğa döngülerine benzer bir hareketlilik mevcut

Dogecoin’in fiyat grafiğinde, önceki boğa döngülerine benzer bir hareketlilik dikkat çekiyor. 2018 ve 2021 yıllarındaki yükselişler öncesinde de benzer bir birikim süreci yaşanmış, ardından DOGE fiyatı sert yükselişler göstermişti. Özellikle 2021’de görülen formasyon, fiyatın 0,74 dolara kadar yükselmesini sağlamıştı.

Şu anda DOGE, benzer bir yukarı yönlü kıvrım oluşturuyor. Eğer geçmişteki fiyat hareketleri tekrar ederse, Dogecoin önce 0,35 dolar direncine ulaşabilir ve bu seviyenin kırılması halinde 1 dolar hedefine doğru bir yükseliş mümkün olabilir. Ancak piyasa koşullarının değişmesi ve yatırımcı ilgisinin azalması halinde DOGE’nin fiyat istikrarı kazanması ya da gerilemesi de olası senaryolar arasında.

Dogecoin'de likidite seviyeleri

Piyasadaki likidite hareketleri de DOGE fiyatındaki potansiyel destek ve direnç seviyelerini gösteriyor. Gate.io borsasındaki likidasyon haritasına göre, DOGE fiyatı 0,2543 dolar seviyelerinde seyrederken, özellikle 0,2336 dolar civarında büyük bir long likidasyon birikimi bulunuyor.

Bu noktada 4 milyon doları aşan likidasyon hareketi ve toplam 300 milyon dolara yaklaşan kaldıraçlı işlem hacmi, 0,2336 dolar seviyesinin güçlü bir destek noktası olabileceğini işaret ediyor. Öte yandan, fiyat 0,2621 dolar seviyesine yaklaştığında, 3 milyon doları aşan likidasyon işlemleri tetiklendi, bu da bu bölgenin önemli bir direnç noktası olabileceğini gösteriyor.

Dogecoin’in fiyat hareketleri, geçmişteki yükseliş dalgalarına benzer bir döngü içine girmiş olabilir. Eğer bu ritim korunursa, DOGE fiyatı önümüzdeki süreçte yeni zirvelere ulaşabilir. Ancak yatırımcıların genel piyasa koşullarını ve likidite hareketlerini yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.