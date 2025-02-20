Demir fiyatlarında Çin beklentileri oynaklık yarattı

Demir cevheri vadeli işlemleri, yatırımcıların Çin'den güçlü teşvik önlemleri beklentilerini tartması ve tatil sonrası stok artışının ardından spot ticaretin yavaşlamasıyla dalgalı seyretti.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) mayıs ayı demir cevheri kontratı, TSİ 05.30'da yarat seyrederek 819 yuan/ton (112,48 dolar) seviyesinde sabit kaldı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mart ayı demir cevheri, yüzde 0,56 düşüşle 106,25 dolar/tona geriledi.

Çin, bugün aylık sabitlemede gösterge borç verme faizlerini değiştirmeyerek yuan üzerinde daha fazla baskı oluşmasını önlemek için parasal teşvike temkinli yaklaştığının sinyalini verdi.

Bu hafta başında açıklanan verilere göre Çin'de ocak ayında yeni konut fiyatları geçen aralık ayındaki istikrarın ardından bir önceki aya göre değişmedi.

Piyasa hala yeni inşaat başlangıçları ve arsa satışları gibi öncü göstergelerde, çelik tüketiminde bir toparlanmaya işaret edecek net bir toparlanma işareti beklerken, konut fiyatlarındaki istikrar işaretleri yakın zamanda daha iddialı bir teşvik olasılığını bulanıklaştırabilir.

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın "önümüzdeki ay veya daha erken" bir dizi gümrük vergisi açıklayacağını söylemesinin ardından küresel ticaretin tırmanmasına ilişkin süregelen endişeler alevlendi.

Analistler, Çinli çelik üreticilerinin tatil sonrası stok yenileme dalgasının ardından spot piyasada alımların yavaşlamasının da çelik üretiminin ana maddesi olan cevher fiyatlarını baskıladığını söyledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,12, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,26, filmaşin yüzde 0,2 düşerken, paslanmaz çelik yüzde 0,61 arttı.

DCE'de koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde 1,06 ve yüzde 0,53 arttı.