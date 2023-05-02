Koç Holding'den Bıçakcılar’a yakın markaj

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

Koç Holding’in tıbbi cihazlar sektöründe 2022 yılında faaliyete geçen şirketi Koç Yaşa Çok Yaşa AŞ’nin Türkiye’nin köklü tıbbi cihazlar şirketi Bıçakcılar’ı satın almak için harekete geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Koç Yaşa Çok Yaşa şirket yetkilileri yaklaşık 2 aydır Bıçakcılar bünyesinde çeşitli görüşmeler ve denetimler yaparken, süreçte önemli mesafe kaydedildi. Konuyla ilgili ulaştığımız Koç Holding kaynakları ise şu anda değerlendirmeye uygun bir gelişme olmadığını belirterek açıklama yapmadı. Hatırlanacağı üzere, Koç Yaşa Çok Yaşa Medikal A.Ş, 2022 yılında Koç Topluluğu’na bağlı bir sağlık teknolojileri şirketi olarak kuruldu. Konvansiyonel ürünler ve sağlık teknolojileri olmak üzere iki farklı ürün grubunda hizmet veren şirket, uzun vadede yurt içinde ve yurt dışında sektörel danışmanlık hizmetleri sunmayı ve sağlık teknolojileri için geniş bir girişimcilik ekosistemi yaratmayı hedefliyor.

2011’de Kuveytlilere satılmıştı

Bıçakcılar Tıbbi Cihazlar ise Türkiye’nin alanında en köklü şirketlerinden… Temelleri 1960’lı yıllarda atılan Bıçakçılar, tek kullanımlık ürünlerden ameliyathane sistemleri ve ilgili teknolojilerin yanı sıra beyin cerrahisi ve kardiyovasküler cerrahi tedavileri de dahil olmak üzere birçok alanda üretim gerçekleştiriyor. Yılda yaklaşık 230 milyon adet üretimi bulunan ve Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık veren şirket Aselsan’la da kalp damar cerrahisi alanında ortak çalışma yaptığını duyurmuştu. Şu anda 75’ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç eden Bıçakcılar’ın çoğunluk hissesi 2011 yılında Kuveytli özel sermaye yatırım fonu Global Capital Management’a (GCM) satılmıştı. Şu anda şirketin CEO’luğunu Souheil El Hakim yapıyor. Küresel tıbbi cihazlar pazarı özellikle pandemiden sonra büyük bir ivme yakalarken, sektörün dünyada 2025 yılında yaklaşık 615 milyar dolar, 2030 yılında da yaklaşık 800 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ise pazarın büyüklüğünün 225 yılına gelindiğinde 3 milyar dolar civarında olacağı bekleniyor.