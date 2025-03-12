Kocaer Çelik, 2024’te 2,04 milyar TL FAVÖK elde etti

İZMİR / EKONOMİ

Çelik profil üretimi, servis merkezi ile imalat operasyonları ve galvaniz kaplama işlemlerini entegre bir yapıda gerçekleştiren Kocaer Çelik, 2024’e ait konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Kocaer Çelik, 2024’te toplam satış hacmini önceki yıla göre yüzde 3,4 oranında artırarak üst üste dört yıl boyunca satış hacmini yükseltti ve sektöründe pozitif ayrıştı. Kocaer Çelik, 2024 yılını 2,04 milyar TL FAVÖK ve 83,1 milyon TL net kâr ile tamamladı.

2024 yılında toplam satışların yüzde 76’sını yurt dışına gerçekleştirdiklerini, 19 milyar 235 milyon TL net hasılat elde ettiklerini söyleyen Kocaer, “Toplam satışlar içindeki yüksek katma değerli ürünlerin payı ise geçen yılki yüzde 39 seviyesinden yüzde 42’ye yükseldi. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimine odaklanan strateji doğrultusunda, 2023 yılında A2 fabrikasında, 2024 yılında ise A1 fabrikasında gerçekleştirilen renovasyon yatırımları başarılı bir şekilde tamamlandı. Ayrıca, 2024 yılında çelik profilleri müşterilerin özel taleplerine göre nihai ürün haline getiren Çelik Servis Merkezi’nin kapasitesi yüzde 50 artırılarak yıllık 180 bin tona çıkarıldı” diye konuştu.

Kocaer Çelik’in, 2024 yılında konsolide bazda toplam 644 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiğini söyleyen Kocaer, artan yatırım harcamalarına karşın, 2024 yılında net finansal borcun önemli ölçüde gerilediğini belirtti.

“Odağımız yüksek katma değerli çelik ve enerji”

Şirketin 2030 büyüme stratejisini yüksek katma değerli çelik profil ürünlerinin üretimini artırmak ve 900 MW güneş enerjisine eşdeğer, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen 250 MW’lık kurulu güce ulaşmak olarak belirlediklerini belirten Kocaer, “Özellikle dünyada üretimi zor ve kısıtlı olan, Türkiye’de ithal ikame sağlayan, katma değeri yüksek özel çelik profil ürünlerinin üretimine odaklanmak istiyoruz. Yüksek nitelikli çelik profiller için gerekli olan hammadde kaynaklarının temini amacıyla, 1 milyon ton kapasiteli, çevre dostu, ileri teknolojiye sahip yeşil çelikhane ve büyük kesitli yapı çeliklerinin üretimini de yapabilecek 500 bin ton kapasiteli yeni çelik profil fabrikası yatırımı planlıyoruz. Ayrıca, farklı ülkelerde açacağımız yeni dağıtım kanalları ve çelik servis merkezleriyle küresel penetrasyonumuzu artıracağız” dedi.

Şirket, bu yatırımların tamamlanmasının ardından yeşil ve çevreci üretimiyle öne çıkan, çelik profilde dünyanın önde gelen çözüm ortaklarından biri haline gelmeyi ve yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.