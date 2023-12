Kolektif House Beştepe kapılarını açtı

Takip Et

Her ihtiyaca yönelik geliştirdiği inovatif çalışma alanı çözümleriyle iş hayatına yön veren sektörün lider markası Kolektif House, Cumhuriyet’in 100. yılında Ankara yatırımlarında hız kesmiyor. Başkentteki ilk lokasyonu 1071 Ankara’yı kısa süre önce hayata geçiren Kolektif House, şimdi de Beştepe lokasyonunu faaliyete açtı.

İş dünyasının kalbinde konumlanıyor

Kolektif House Beştepe, 1.423 metrekare kapalı alanı ve 450 metrekare açık alanıyla Ankara iş dünyasının en önemli lokasyonlarından birinde konumlanıyor. Mimari olarak Kolektif House’un enerjik ve dinamik ruhunu yansıtan Beştepe lokasyonu; sanat eserleri, iç mekân peyzaj kullanımı, açık hava çalışma alanları, telefon kabinleri ve odaklanma kabinleriyle çalışma ortamı çeşitliliği ve kalitesini üst seviyeye taşıyor. Kolektif House Beştepe’de başlangıçta ortak çalışma alanı kullanımı sağlayan Gezgin üyelik ve Hazır Ofis çözümleri sunulacak.

“Sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, “Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Kolektif House olarak bizler de Cumhuriyet idealinden aldığımız ilhamla kolektif bilincin önemini, kendimizi sürekli yenilemeyi, hedeflerimiz doğrultusunda yılmadan çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin asırlık çınar olduğu yılda Ankara açılımımızı yapmaktan ve 1071 Ankara’nın ardından başkentimizdeki ikinci lokasyonumuz olan Kolektif House Beştepe’yi hizmete açmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyuz. İşimizde dünya standartlarının üzerine çıkma arzusunu temel değerlerimiz olarak benimseyerek, geliştirdiğimiz yeni nesil esnek çalışma alanları ile sektöre öncülük etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

İSTANBUL’DA İKİ, ANKARA’DA BİR LOKASYON DAHA AÇACAK

Türkiye’deki hazır ofislerin yaklaşık yüzde 25’ine sahip olduklarını belirten Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti: “Son 5 yılda her yıl yaklaşık 2 kat büyüdük. Bugün geldiğimiz noktada açık ara pazar lideriyiz. Geçtiğimiz aylarda Moda, A+Live Ataşehir, Ferko Signature, 1071 Ankara ve şimdi de Beştepe gibi merkezi lokasyonlarımızı kullanıcılarımızın hizmetine açtık. Kısa süre sonra ise Anatolium Kartal, Now Bomonti’nin yanı sıra Ankara’da bir lokasyonumuz daha kapılarını açacak. Açacağımız yeni lokasyonlarla pazar payımızı kısa sürede yüzde 30’a taşımayı hedefliyoruz. Farklı büyükşehirler için pazar araştırmamız sürüyor. 2024’te franchise modeli ile de talep toparlamaya başlayıp Türkiye’de yaygınlaşmayı hızlandıracağız. Orta vadede ise yeni hizmetlerle kullanıcılarımıza daha fazla değer üretmenin yanı sıra yurt dışında büyümeyi planlıyoruz.” Sosyal, verimli ve her ihtiyaca uygun yeni nesil ofis çözümleri sunan Kolektif House, geliştirdiği çözümlerle ideal çalışma deneyimi için üst düzey hizmet ile etkileşimi merkeze alıyor. Kolektif House, girişimcilik ekosisteminden KOBİ’lere, kurumsal şirketlerden global şirketlere kadar farklı ölçek ve sektörden markalarla sosyal bir çalışma ekosistemi oluşturuyor.