Konya Kağıt'tan hakaret açıklaması: Yasal süreç işleyecek

Konya Kağıt, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında yer alan bir firma olarak son günlerde hisse fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak bazı yatırımcıların şirket personeline yazılı ve sözlü şekilde hakaret ettiğine dair bir açıklama yaptı. Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada, KONKA koduyla işlem gören paylarının düşmesiyle ilgili olarak şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yoğun telefon ve e-posta bildirimlerinin geldiğini belirtti. Ancak yatırımcı olduğunu söyleyen bazı kişilerin tepkilerini hakaret boyutuna taşıdığını ifade etti.

Konya Kağıt, açıklamasında pay fiyatlarının düşmesiyle ilgili olarak şirketin herhangi bir bilgisi veya müdahalesi olmadığını vurguladı. Şirket yönetimi, yatırımcıların şirket personeline yönelik hakaret ve saldırıların kabul edilemez olduğunu ve bu tür davranışların yasal yaptırımlara tabi olabileceğini hatırlattı. Ayrıca şirket, yatırımcıların endişelerini ve taleplerini her zaman ciddiye aldığını ve mümkün olan en iyi şekilde yanıt vermeye çalıştığını da belirtti.

Konya Kağıt (KONKA) hisseleri günü primli bir seyirle sürdürüyor. Hisseler yüzde 3'ten fazla bir yükselişle pay başı 27,90 TL'den işlem görüyor.



Şirketin KAP'a yaptığı açıklama ise şöyle:

Borsa İstanbul'da "KONKA" koduyla işlem gören Şirketimiz Paylarının

fiyatlarında son günlerde meydana gelen düşüşlerle ilgili olarak Şirketimiz

Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yoğun telefonlar ve mailler gelmeye başlamış,

yatırımcı olduğunu söyleyen bazı kişiler tarafından birim personeline yazılı ve sözlü olarak hakaret ve küfür edilmiştir. Bu nedenle işbu açıklamanın

yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur;

Paylarımız fiyatının düşmesi ile ilgili olarak Şirketimizin her

hangi bir bilgisi ve dahili bulunmamaktadır.

Borsa fiyatlarında meydana gelen bu sert düşüşler derinliği olmayan düşüşler olup, gerçek bir piyasa hareketinden mi kaynaklandığı, konjonktürel mi olduğu, spekülatif amaçlarla mı yapılıp yapılmadığı hususlarında Şirketimiz tarafından her hangi bir bilgi ve belgeye sahip olunmadığı,

Konunun ilgili yasal kurumlar tarafından (Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.) izlendiğinin ön görüldüğü,

28.03.2023 tarihinde ilan edilen pay geri alım kararı çerçevesinde konunun Yönetim Kurulu tarafından değerlendirileceği,

Başta Yatırımcı İlişkiler Birimi olmak üzere, telefon, mail ve sair suretle Şirketimize ve Çalışanlarımıza yapılan hakaret ve küfürler için yasal yollara müracaat edileceği,

Konu hakkında Şirketimiz tarafından yapılacak başkaca bir açıklamanın

bulunmadığı

Hususları Kamu Oyunun bilgisine arz olunur.