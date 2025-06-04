Korkmaz Mobilya, “Besa Home” ile küreselde güçlü büyüme hedefliyor

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Mobilya üretimine 1958 yılında başlayan ve zaman içinde sektörde kalıcı bir yer edinen Korkmaz Mobilya, yatak odası, yemek odası ve oturma grubu başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesiyle hizmet veriyor. Firma, özellikle panel mobilya üretimindeki yüksek kalite ve teknolojik altyapısıyla öne çıkıyor. Korkmaz Mobilya Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Korkmaz, şirketin mevcut pozisyonu ve yeni yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. özellikle ihracat pazarlarında büyüme hedeflerinin altını çizerek, sürdürülebilirlik odaklı dönüşüm planlarına dikkat çekti. Korkmaz, “2024 yılında devreye aldığımız Mazel Metal yatırımıyla yalnızca kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık, sektöre de lazer kesimden kaynak çözümlerine kadar çok yönlü hizmet sunmaya başladık. Bu yatırımla entegre üretim kabiliyetimizi artırarak ürün çeşitliliğimizi genişlettik” diye konuştu.

Besa Home markalarıyla perakende tarafında yeni bir noktaya taşındıklarının altını çizen Hakan Korkmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda Eskişehir’de devam eden mağazalaşma süreciyle sınırlı değiliz. 2025 yılı ve sonrasında, başta Avrupa olmak üzere seçili pazarlarda showroom ve konsept mağazalar açmayı hedefliyoruz. Besa Home, global bir yaşam tarzı markasına dönüşme yolunda.”

Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme öne çıkıyor

Yalnızca üretim değil, aynı zamanda tasarım ve çevre dostu çözümler alanında da dikkat çekici projelere imza attıklarını vurgulayan Hakan Korkamz, sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı tasarım ekiplerinin yanı sıra kullanıcı dostu çözümlerle rekabette farklılaştıklarını söyledi. Özellikle yeşil dönüşüm hedeflerine ilişkin önemli bilgiler veren Korkmaz, “Önümüzdeki beş yıllık süreçte, Avrupa Birliği’nin “Yeşil Mutabakat” çerçevesinde öne çıkardığı kriterlere tam uyum sağlamak adına TÜBİTAK destekli Yeşil İnovasyon Teknolojik Mentörlük programına dâhil olduk. Bu hem üretim süreçlerimizde hem de ürün tasarımlarımızda ciddi bir dönüşüm anlamına geliyor. Bugün geldiğimiz noktada çevre dostu malzeme kullanımı, kolay kurulum sistemleri ve modüler tasarımlar üretimimizin temelini oluşturuyor. Tasarım tescillerimizle katma değeri yüksek, fonksiyonel ve estetik çözümler sunarak, hem iç pazarda hem de dış pazarda müşteri memnuniyetini artırıyoruz” dedi.

Yatırım ve teknoloji ile büyüme stratejisi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 14 bin metrekarelik kapalı alanda kurulu tesislerinin, yüksek teknolojiye sahip CNC makinelerle donatıldığı bilgisini paylaşan Korkmaz, bu sayede hem üretimde verimlilik hem de kalite standartlarında süreklilik sağlandığını açıkladı. Teknolojik yatırımların öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurgulayan Korkmaz, “Rekabetin bu denli yoğunlaştığı bir pazarda ayakta kalmanın yolu, yalnızca üretmekten değil; verimli, esnek ve teknoloji destekli üretim yapmaktan geçiyor. Endüstri 4.0 ile uyumlu sistem altyapımız sayesinde üretim sürecimizin her adımını ölçebiliyor, analiz edebiliyor ve optimize edebiliyoruz” şeklinde konuştu.

Sektöre katma değer sunan bir model

Mobilya sektöründe yerli sermaye ile sürdürülebilir büyümenin mümkün olduğunu gösteren bir örnek sunduklarını belirten Hakan Korkmaz, aile şirketi olarak temelleri atılan firmalarının bugün gelinen noktada hem üretim hem de ihracat ayağında sektöre yön veren aktörlerden biri olarak öne çıktığını anlattı. İç piyasada tüketici eğilimlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Korkmaz, dış pazarda da bölgesel dinamiklere uygun ürün ve mağazacılık stratejileri geliştirdiklerinin altını çizdi.