Ekol Food, Koza Gıda'yı satın alıyor

Türkiye'nin önde gelen gıda şirketlerinden Ekol ile Koza arasında önemli bir satış süreci yaşanıyor. Bir dönem ünlü yatırımcı Marc Mobius'un yönettiği fonun yatırım yaptığı Koza Gıda, sektörün lider şirketlerinden Ekol tarafından satın alınıyor. Anlaşma, resmi kurumlardan onaylandığında Ekol, Koza Gıda'nın tamamını devralacak. Anlaşma tamamlandığında Ekol, Koza Gıdanın tamanını devralacak.

22 ülkeden bin 500'e yakın ürünün satışını yapıyor

Satın almayı yapan Ekol Food, 2003 yılında Perpa’da Önder Bi­len tarafından kuruldu. İlk kurul­duğu dönemde 24 metrekarelik bir dükkandan ibaret olan Ekol Food, şu anda 3 bin metrekareli kapalı alan, 2 bin 500 metrekare­lik kapalı alanda hizmet veriyor.

22 ülkeden bin 500 yakın ürü­nün Türkiye’de satışını yapıyor. İstanbul merkezli Ekol’ün An­kara, İzmir, Antalya, Bodrum, Bursa, Adana gibi şehirlerde ba­yi ve dağıtım ağı bulunuyor. 42 alt bayi ve 12 bin palet kapasiteli 4 ayrı deposu bulunan Ekol, İtal­ya’da da Ekol Culinary şirketi ile faaliyet gösteriyor.

Ekol Foodservice Turizm Sa­nayi adlı şirketin satın aldığı Ko­za Gıda Dağıtım Sanayi Ve Tica­ret Anonim Şirketi ise 1994 yı­lından beri faaliyet gösteriyor. 16 farklı ülkeden 100’e yakın markanın 900 ürününün dağıtı­mını yapan şirket, İstanbul’daki Yassıören’de 8 bin metrekarelik, Antalya’da da bin metrekarelik depoya sahip.