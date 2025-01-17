KRC Elektromarket, küresel pazara Hollanda’dan hızlı giriş yapacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2004 yılında sadece 3 çalışanla faaliyetlerine başlayan Krc Elektromarket, bugün itibarıyla Türkiye çapındaki 16 şubesi ve güçlü stok yapısıyla elektrik sektöründe ihtiyaç duyulan tüm ürünlerin tedarikini sağlıyor. Sahip oldukları 300 bin civarındaki stok kartı ve 40 binin üzerinde stok kalemiyle Türkiye’nin her bölgesine hitap ettiklerini açıklayan KRC Elektromarket Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kıraç, iç pazardaki yapılanmalarını büyük ölçüde tamamladıklarını belirterek yönlerini küresel pazara çevirdiklerini söyledi. İlk durak olarak Hollanda’yı belirlediklerini kaydeden Kıraç, “Elektrik sektöründe kullanılan bazı ara ürünlerin fason imalatını yaptırarak kendi markamızla ihraç etmeye hazırlanıyoruz. Hollanda’da şubeleşerek hem kendi ürünlerimizi hem de global markaları Avrupa pazarına sunarak dünyaya açılmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

2030’da 40 şube ve 1000 çalışana ulaşmayı hedefliyor

2024’te döviz bazlı yüzde 10 civarı, TL bazlı ise yüzde 50 civarı büyüme rakamlarına ulaştıkları bilgisini paylaşan Hakan Kıraç, bu yıl içerisinde Bursa’da 17’nci şubelerini açacaklarını ifade etti. Orta vadede halka arz planlarının da bulunduğundan bahseden Kıraç, sözlerine şöyle devam etti: “Halka arzdan elde edeceğimiz geliri yatırıma dönüştürerek küresel çapta büyümeyi ve ciromuzu 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Buna paralel olarak yeni yatırımlarla 2030 yılına kadar şube sayımızı 40’a çıkarıp hali hazırda 120 civarı olan çalışan sayımızı ciddi oranda artırarak 1000 kişilik istihdam sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca stratejik önceliklerimiz arasında yer alan doğaya saygılı ve sürdürülebilir bir yapı içerisinde dijitalleşme ile iş süreçlerimizi mükemmelleştirerek ülkemizin önde gelen dijital elektro market şirketlerinden biri olma yolunda ilerleyeceğiz.”

Sektördeki rekabet güçlerini artırmak için dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına büyük önem verdiklerini aktaran Kıraç, bu alanlarda Siemens’ten büyük destek aldıklarını açıkladı. Siemens’in dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusunda öncülük ettiğini ifade eden Kıraç, 2024 yılında Siemens partnerleri arasında düzenlenen “Siemens İş Ortağı-Sürdürülebilirlik Yolculuğu” projesinde birinci sırada yer aldıklarını vurguladı. Karbon ayak izini iyileştiremeyen firmaların gelecekte piyasada varlık gösteremeyeceğini düşündüklerini söyleyen Kıraç, 250 kW’lık bir güneş enerji santrali kurduklarını, ayrıca 3 yıl içinde tüm araçlarını elektrikli araçlara dönüştürmeyi planladıklarını dile getirdi.

“Elektrik sektöründe deflasyon var”

Elektrik sektörünün günümüzdeki en büyük sorunlarının genel gider, karlılık ve risk yönetimi olduğunu vurgulayan Hakan Kıraç, “Bu problemler nedeniyle sektörde deflasyon var. Fiyatlar geri gidiyor. Firmalar krediye ulaşamadığı için elindeki malı zararına satıyorlar. Çok zor durumda olan, batan ya da konkordato ilan eden firmalar var. Bunun nedeni genel giderlerin yüksek, karlılığın düşük oluşu. Sektör şu anda sürdürülebilir değil ancak belli bir süre sonra normale dönecek diye düşünüyorum” açıklamasında bulundu.