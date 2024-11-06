100’ü aşkın pariteyle işlem yapılan CoinO, 18 Kasım'a kadar yeni üyelerinden komisyon almayacak

“Herkes İçin O, CoinO!” sloganıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformunda kullanıcılar, milisaniyeler içinde 100’ü aşkın pariteyle işlem yapabiliyor ve portföyünü genişletebiliyor. Bu çeşitlilik, kullanıcıların farklı yatırım stratejilerini uygulamalarına olanak tanıyor. Kripto para yatırımcıları, favori varlıklarını güvenle saklayabiliyor ve geniş işlem seçenekleri ile yatırım portföylerini diledikleri gibi yönetebiliyor.

18 Kasım’a kadar geçerli 0 komisyon kampanyası!

Güçlü teknolojik altyapısı, profesyonel destek hizmeti ve yatırımcılarla güvene dayalı bir ilişki kuran CoinO sektörde fark yaratan yeni bir kampanyaya imza attı. 18 Kasım 2024’e kadar geçerli kampanya kapsamında platforma üye olan yeni kullanıcılar, kaydoldukları tarihten itibaren 18 Kasım’a kadar işlem komisyonu ödemeden platformun tüm olanaklarından yararlanabiliyor. Yatırımcılara dijital varlık alım-satım işlemlerini komisyonsuz yapma fırsatı sunan kampanya, platformun inovatif ve kullanıcı dostu yaklaşımını yansıtıyor.