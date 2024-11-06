  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. 100’ü aşkın pariteyle işlem yapılan CoinO, 18 Kasım'a kadar yeni üyelerinden komisyon almayacak
Takip Et

100’ü aşkın pariteyle işlem yapılan CoinO, 18 Kasım'a kadar yeni üyelerinden komisyon almayacak

Dijital varlık piyasasına adım atan CoinO, yeni üyelerinin 18 Kasım’a kadar işlem komisyonu ödemeden platformun tüm olanaklarından yararlanması için kampanya başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
100’ü aşkın pariteyle işlem yapılan CoinO, 18 Kasım'a kadar yeni üyelerinden komisyon almayacak
Takip Et

“Herkes İçin O, CoinO!” sloganıyla faaliyet gösteren kripto varlık alım satım platformunda kullanıcılar, milisaniyeler içinde 100’ü aşkın pariteyle işlem yapabiliyor ve portföyünü genişletebiliyor. Bu çeşitlilik, kullanıcıların farklı yatırım stratejilerini uygulamalarına olanak tanıyor. Kripto para yatırımcıları, favori varlıklarını güvenle saklayabiliyor ve geniş işlem seçenekleri ile yatırım portföylerini diledikleri gibi yönetebiliyor.

18 Kasım’a kadar geçerli 0 komisyon kampanyası!

Güçlü teknolojik altyapısı, profesyonel destek hizmeti ve yatırımcılarla güvene dayalı bir ilişki kuran CoinO sektörde fark yaratan yeni bir kampanyaya imza attı. 18 Kasım 2024’e kadar geçerli kampanya kapsamında platforma üye olan yeni kullanıcılar, kaydoldukları tarihten itibaren 18 Kasım’a kadar işlem komisyonu ödemeden platformun tüm olanaklarından yararlanabiliyor. Yatırımcılara dijital varlık alım-satım işlemlerini komisyonsuz yapma fırsatı sunan kampanya, platformun inovatif ve kullanıcı dostu yaklaşımını yansıtıyor.

OECD, tarım sektörünün karşılaştığı zorluklara dikkat çektiOECD, tarım sektörünün karşılaştığı zorluklara dikkat çektiEkonomi
Antalya'da yabancı ortaklı şirket sayısı artıyorAntalya'da yabancı ortaklı şirket sayısı artıyorTurizm
Honda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlarHonda Türkiye’den Kasım zammı: Otomobil fiyatları arttı, işte güncel fiyatlarOtomotiv

 

Şirket Haberleri
Porland, FHA HoReCa Singapur Fuarı’nda “sürdürülebilir stant” tasarımı ile fark yarattı
Porland, FHA HoReCa Singapur Fuarı’nda “sürdürülebilir stant” tasarımı ile fark yarattı
Pegasus, 2024 CAPA küresel çevresel sürdürülebilirlik yılın havayolu ödülünü aldı
Pegasus, 2024 CAPA küresel çevresel sürdürülebilirlik yılın havayolu ödülünü aldı
Honda'nın kâr ve satışlarında düşüş
Honda'nın kâr ve satışlarında düşüş
Huawei Cloud'da üst düzey atama
Huawei Cloud'da üst düzey atama
KCETAŞ, 10 yılda 10.6 milyar TL’lik yatırım yaptı
KCETAŞ, 10 yılda 10.6 milyar TL’lik yatırım yaptı
General Mobile’dan hava kalitesini artıran teknoloji
General Mobile’dan hava kalitesini artıran teknoloji