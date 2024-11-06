Antalya'da yabancı ortaklı şirket sayısı artıyor

Turizm ve tarım sektöründe ülke ekonomisine önemli katkıda bulunan Antalya, yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) verilerine göre, bu yılın 9 ayında kentte 309 yeni yabancı ortaklı şirket kuruldu. Böylece kentteki yabancı ortaklı şirket sayısı 6 bin 259'a ulaştı.

Kentteki yabancı ortaklı şirketlerin sermaye büyüklüğü 38,3 milyar lira

ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, AA muhabirine, turizmdeki artışı yabancı yatırımcıda da yaşadıklarını söyledi.

Antalya'nın geçen yıl 16 milyonun üstünde turist ağırladığını anımsatan Hacısüleyman, bu yıl bu rekorun da aşıldığını, ekim itibarıyla yabancı turist sayısının 16 milyonu aştığını bildirdi. Yıl sonunda 17 milyon civarında yabancı turist rakamına ulaşılmasının hedeflendiğini aktaran Hacısüleyman, kentin dünya kenti olduğunu ifade etti.

Kente tatil için gelip iş fırsatlarını değerlendirmek isteyenlerin de Antalya'da yatırım yaptığını dile getiren Hacısüleyman, "Odamıza kayıtlı 64 bin üyemiz var. Bunun 6 bin 259'u bugün itibarıyla yabancı sermayeyle kurulmuş olan şirketler." dedi.

Hacısüleyman, toplam sermaye gücünün 134 milyar lira, yabancı ortaklı şirketlerin sermaye büyüklüğünün ise 38,3 milyar lira olduğunu ifade etti.

Yabancı yatırımcıların en fazla gıda, inşaat, gayrimenkul, seyahat acenteleri ve restoran ile eğlence hizmetleri sektörlerinde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Hacısüleyman, bilişim ve teknoloji ağırlıklı yatırımlarda da artış gözlemlediklerini kaydetti.

Antalya'nın sadece turistlerin değil, yabancı yatırımcıların da gözdesi haline geldiğini dile getiren Hacısüleyman, sözlerini, "Yabancı sermayenin gelmesi bir avantaj. Bu sağlam bir ekonomiye, güvenli bir kente sahip olduğumuzu gösteriyor. Yabancı sermayeli şirketlerde, yeni iş kurmak isteyen, fikri, projesi olan Türk insanlarının desteklendiğini de görüyoruz. Antalya'da insanları hem denizle hem beyin gücüyle buluşturuyoruz." diye tamamladı.