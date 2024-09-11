Küresel ayak izini 70 ülkeye yayan Çimsa, INTERCEM Fuarı'nda boy gösteriyor

Dünya yapı malzemeleri sektörünün nabzı bu yıl bir kez daha Türkiye’de atıyor. Sektörün en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve her yıl dünyanın farklı ülkelerinden 500’ün üzerinde sektör profesyonelini bir araya getiren INTERCEM Fuarı, Türk Çimento iş birliğiyle İstanbul’da başladı. 12 Eylül tarihine kadar devam edecek etkinlikte, Türk şirketleri de yerlerini aldı.

Son yıllarda gerçekleştirdiği uluslararası yatırımlarla, ‘küresel yapı malzemeleri şirketi’ vizyonunu pekiştiren Çimsa da INTERCEM Fuarı’na katılarak, Türkiye ve dünya pazarında yoğun ilgi gören ve fark yaratan gri çimento, beyaz çimento ve özel ürünlerini sektör paydaşlarıyla buluşturdu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çimsa CEO’su Umut Zenar, şirket olarak inovasyon ve sürdürülebilirlik odağında küresel bir yolculuğa çıktıklarını ifade ederken, “Küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda bir yandan üretim tesislerimizi dünyanın farklı coğrafyalarına yayarken, bir yandan da ürünlerimizi yeni pazarlara ve yeni müşterilerimize ulaştıracak bir dağıtım ağı kuruyoruz. Bu doğrultuda küresel ayak izimizi her geçen gün güçlendirirken, sürdürülebilirlik ve inovasyonun küresel ölçekteki en iyi örneklerini şirketimiz bünyesinde hayata geçiriyoruz. Bu yaklaşım üzerine kurduğumuz şirket kültürü, sürekli gelişme, yenilenme, sektöre öncülük etme motivasyonumuzu artırıyor” dedi.

"Türkiye'nin küresel yapı malzemeleri şirketi" unvanımızı pekiştireceğiz

Çimsa’nın bugün Türkiye’de yer alan 3 entegre tesisi ve İspanya’daki Bunol fabrikasıyla uluslararası bir üretim ağına sahip olduğunu ifade eden Umut Zenar, “Bu tesislerimizle birlikte, bugün beyaz çimentoda dünyanın en büyük ikinci, kalsiyum alüminat çimentoda ise dünyanın en büyük üçüncü üreticisi konumundayız. Beyaz çimento satış ağımız, stratejik konumdaki terminallerimiz ve uzun süredir birlikte çalıştığımız distribütörler aracılığıyla 70'in üzerinde ülkeye uzanıyor. Tüm bunları yaparken, bir yandan da üretim ve satış ağımızı genişletecek yeni adımlar atıyoruz. ABD’de 2025 yılında devreye alınmasını planladığımız gri çimento öğütme tesisimiz ve geçtiğimiz günlerde hisse devir sözleşmesini imzaladığımız Mannok’un onayların ardından bünyemize katılmasıyla, ABD ve Birleşik Krallık coğrafyasında da çok daha aktif bir Çimsa göreceğiz. Dünya üzerindeki tüm tesislerimiz birbiriyle sinerji halinde, en yeni teknolojilerin izinde gidecek. Bu tesislerimizle Türkiye ile dünya arasında bir köprü görevi görmeye devam edecek; Türkiye’nin küresel yapı malzemeleri şirketi unvanımızı pekiştireceğiz” dedi.