QNET, Türkiye’de sürdürülebilir büyümeye yöneldi

Asya’nın önde gelen doğrudan satış şirketlerinden biri olan QNET, dünya çapında 100’ü aşkın ülkede milyonlarca girişimcinin güçlenmesine destek vermeyi sürdürüyor. 2010 yılında Türkiye’ye adım atan QNET, güçlü büyümesine devam ediyor. Özellikle spora katkısıyla bilinen QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik, sürdürülebilir büyümeyi odaklarına aldıklarını aktardı.

2024 yılı doğrudan satış sektörünü değerlendirir misiniz?

2024 yılı teknolojinin hızla büyümeye devam ettiği bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Dijitalleşen dünya hayatımızın her alanına etki ettiği gibi doğrudan satış sektörünü de etkiledi. Online platformlar ve sosyal medya aracılığıyla satışlarda büyük bir artış yaşandı. Bu yıl, teknolojiye ayak uyduran şirketler, doğrudan satış alanında büyük bir rekabet avantajı elde etti. Dijital araçlar ve yenilikçi stratejiler, markaların daha geniş kitlelere ulaşmasını ve müşteri etkileşiminin artırmasını sağladı. Bu şekilde devam ederse yıl sonuna kadar doğrudan satış sektöründeki bu büyümenin hız kesmeden devam edeceğini söylemek mümkün.

Dünyada ve Türkiye’de doğrudan satış sektörü 2023 yılını nasıl geçirdi?

2023 yılı tüm dünyada pandemiden sonra doğrudan satış pazarının toparlandığı ve etkilerinin net olarak görüldüğü bir yıl oldu. Bu dönemde doğrudan satış, dijitalleşme ve e-ticaretin etkisiyle önemli bir dönüşüm geçirdi. Türkiye pazarı da 2023’te bu dönüşümden önemli ölçüde etkilendi. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de doğrudan satış sektörü yüzde 33’ten fazla bir büyüme göstererek etkileyici bir performans sergiledi. Ortalamanın üzerinde olan bu büyümede, özellikle yeni neslin önemli bir katkısı oldu diyebiliriz. Lüks segmente ve kişisel bakım ile yaşam ürünlerine olan talep arttı. İçerisinde bulunduğumuz yıla baktığımızda dijitalleşmenin de etkisiyle sektördeki büyümenin daha da hızlandığı ve taleplerin daha da çoğaldığı görülüyor.

QNET, Türkiye’de doğrudan satış sektöründe hangi ürünlerle pazarda yer alıyor?

QNET, Türkiye’de doğrudan satış sektöründe geniş bir ürün yelpazesiyle yer alıyor. Sağlıklı yaşamdan kişisel bakıma, takı ve saatlerden ev ve yaşam ürünlerine kadar çeşitli kategorilerde ürünler sunarak geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Bu çeşitlilik, distribütörlerimiz ve müşterilerimize farklı ihtiyaç ve tercihlere göre özelleştirilmiş çözümler sunarak onların yaşam standartlarını yükseltmelerine yardımcı olmamızı sağlıyor.

Sizi diğer rakiplerinizden ayıran özellikleriniz neler?

Bizi diğer şirketlerden ayıran en belirgin özelliklerimizin sunduğumuz geniş ürün yelpazemiz ve sürdürülebilir odaklı yaklaşımımız. Çeşitli kategorilerdeki ürünlerimizle, distribütörlerimiz ve müşterilerimize geniş bir seçenek sunarak onların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sağlıyoruz. Ayrıca, çevresel ve toplumsal etkilerimizi azaltmak amacıyla sürdürülebilirlik ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmamız sadece sektördeki konumumuzu güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda topluma ve çevreye olan sorumluluğumuzu da vurguluyor. Bu yaklaşımımız hem müşterilerimizin hem de toplumun güvenini kazanmamıza yardımcı oluyor. Bir diğer farkımız ise, e ticareti çok erken zamanlarda sektörle buluşturan bir markayız. Tüm süreçlerimize dijitalleşme hâkim.

Bu yılı yüzde kaçlık bir büyüme ile kapatmayı planlıyorsunuz?

2024 yılının sonunda QNET Türkiye olarak %15 oranında bir büyüme öngörüyoruz.

Sektöre yeni girişimciler katmak için neler yapıyorsunuz?

Sektörün gençlerle ve kadınlarla daha fazla girişimciye ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Bu nedenle finansal okur-yazarlık eğitimleri veriyoruz. Daha önce KEDV ile bu yıl ise TOÇEV ile bu eğitimlere devam ettik. Bu yıl sadece 200 kadın ve gence ulaşacağız. Finansal okuryazarlıkta hedefimiz herkesin ekonomiye katılımının sağlanması ve girişimcilerin sayısının artması. Her girişimcinin başarılı olması için bütçenin yapılması, giderlerin hesaplanması, tasarruf gibi konulara hâkim olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Finansal araçları kullanmada yetkinliğin artması daha fazla girişimcinin sektöre dahil olmasını da sağlayacak. Finansal okuryazarlık eğitimlerinin yanı sıra, online ürün eğitimlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Amacımız, distribütörlerimizin ve müşterilerimizin ürünlerimiz hakkında en doğru ve ayrıntılı bilgiye ulaşmalarını sağlamak. Dolayısıyla, her hafta online ürün eğitimleri düzenliyor ve tüketicilerimizin tüm sorularını yanıtlıyoruz.