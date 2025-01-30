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Küresel Havayolu yolcu talebi 2024’te rekor kırdı

Küresel hava trafiğinin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan yaklaşık 340 havayolunu temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2024'te uluslararası tüm yıl yolcu trafiği 2023'e kıyasla yüzde 13,6 artarken, kapasite yüzde 12,8 yükseldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Küresel Havayolu yolcu talebi 2024’te rekor kırdı
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IATA verilerine göre; 2024'teki toplam yolcu trafiği 2023'e göre yüzde 10,4 arttı. Yolcu trafiği, pandemi öncesi dönemi ifade eden 2019 yılı seviyelerin yüzde 3.8 üzerinde gerçekleşti.

2024'te uluslararası tüm yıl yolcu trafiği 2023'e kıyasla yüzde 13,6 artarken, kapasite yüzde 12,8 yükseldi. Yurtiçi tüm yıl trafiği 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,7 artarken, kapasite yüzde 2,5 oranında genişledi.

Arz edilen koltuk kilometre (AKK) cinsinden ölçülen toplam kapasite 2024 yılında yüzde 8,7 arttı. Genel yük faktörü yüzde 83,5'e ulaşarak tüm yıl trafiği için bir rekor kırdı.

IATA Genel Direktörü Willie Walsh, 2024 yılının insanların seyahat etmek istediğini kesinlikle açıkça ortaya koyduğunu belirterek 2025 yılına bakıldığında seyahat talebinin yüzde 8,0 gibi tarihsel ortalamalara daha uygun bir hızda da olsa artmaya devam edeceğine dair her türlü göstergenin mevcut olduğunu ifade etti.

ABD’de yolcu uçağı ve askeri helikopterin çarpıştığı kazaya değinen Walsh ‘’Washington'da meydana gelen trajik kaza bize güvenliğin sürekli çabalarımıza ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. Düşüncelerimiz kazadan etkilenen herkesle birlikte. Havacılığı daha da güvenli hale getirmek için çalışmalarımıza asla ara vermeyeceğiz" dedi.

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