Kutes ve Alman devi Schaeffler stratejik iş ortaklığına imza attı

Kutes ve Schaeffler demiryolu araçları için rulman yatağı tedariki konusunda uzun vadeli bir iş ortaklığına imza attılar. Bu ortaklık, özellikle Avrupa'da, stabil ve verimli bir tedarik zincirini güvence altına almak adına önemli bir adım olarak görülüyor.

İş birliğine ilişkin açıklamada bulunan Kutes İcra Kurulu Başkanı Ali Esat Kutmangil, “Kutes olarak yeşil döküm felsefesiyle, 9 sektörde döküm, 7 sektörde dökümle birlikte işleme ve 2 sektörde montaj dahil bitmiş ürün sevki yaparak, müşterilerimize “çözüm ortağı” anlayışıyla hizmet sağlıyoruz. Müşterilerimizin teknik şartnameleri, makine parkurumuza ölçüsel olarak uygun olduğu sürece her sektörün döküm, talaşlı imalat ve montaj ihtiyacını karşılayabilecek teknik altyapıyı ve kalite standartlarını içinde bulunduran tesislere sahip bir kuruluşuz. Yeni sektörleri ve müşterileri referanslarımız arasına dahil etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizimle benzer vizyon ve kültüre sahip Schaeffler ile güçlerimizi birleştirmekten de mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin de katkısıyla ihracat gelirlerimizi artırarak ülkemize sağladığımız katma değeri daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“İş birliğimiz pazardaki lider konumumuzu güçlendirecek”

Bu iş birliğinin istikrarlı bir tedarik zincirini güvence altına almakla beraber Schaeffler’in pazardaki lider konumunu da güçlendireceğini belirten Schaeffler Technologies AG & Co. Demiryolu Sektörü - Kd. Başkan Yardımcısı Dr. Michael Holzapfel, “Kutes, 30 yılı aşkın süredir döküm üretimi alanında deneyime sahip olup, hem uzmanlaşmış bir dökümcü hem de işleme alanında da önemli bir oyuncu. Çevre dostu ve sürdürülebilir döküm üretimi konusunda yoğun yatırımlar yapmakta ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını kademeli olarak artırmaktadır. Kutes ile gerçekleştirdiğimiz bu ortaklık, pazar konumumuzu güçlendirmek ve özellikle Avrupa'ya yakın bir bölgede demiryolu araçlarına özel rulman yatağı için stabil bir tedarik zinciri sağlamak açısından önemli bir adım” diye konuştu.