Kutluk Döküm, ‘Kutay’ ile alüminyuma yatırım yapıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Pik döküm, sfero dökme demir, çelik alaşımları, paslanmaz çelik, alüminyum gruplarında döküm faaliyetlerini yürüten Kutluk Döküm, büyümesini sürdürüyor. Kurulduğu 1980 yılında sadece Alüminyum döküm üzerine faaliyet yürüten ve 2014 itibarıyla Çelik döküm kısmında da yeteneklerini geliştiren Kutluk Döküm ağırlıklı olarak otomotiv sektörüne hizmet veriyor. Döküm tarafındaki tecrübelerini 2017 itibarıyla Kutay Alüminyum çatısı altında alüminyum enjeksiyon tesisi kurarak farklı bir kulvara da açıldıklarını belirten Kutluk Döküm Ortağı Mehmet Kutluk, “Alüminyum enjeksiyon kısmında kapasitemizin çok üzerinde bir potansiyelimiz var. Bu konuda 4 dönüm dolayında bir alan ihtiyacımız var ama yatırım maliyetlerinde yaşanan artışlar ve arsa bulamama gibi sorunlar sebebiyle bu planımızı ötelemek zorunda kaldık. Ama o kısımda da özellikle amortisör takozu gibi darbe sönümleyici parçalardaki alüminyum aksamları üretiyoruz. Ağırlıklı otomotive hizmet verdiğimiz için sektörün gerekliliği olan IATF kalite yönetim sistemini uygulama ve yönetme hedeflerine uyuyoruz. Aylık 30 ton kapasite ile de üretim yapıyoruz. Yatırım iklimi düzeldiğinde kapasitemizi yükseltip pazardaki potansiyeli değerlendirmek istiyoruz” dedi.

Model yapımı ve parça işlenmesi konusunda da müşterilerine yardımcı olduklarını belirten Kutluk, “Devreye aldığımız Bozüyük fabrikamız ile birlikte döküm tarafındaki kapasitemizde de önemli bir artış yaşandı. Şu anda s’si Bursa 1’i Bozüyük olmak üzere 3 farklı lokasyonda 100 kişilik bir ekiple operasyonumuzu yürütüyoruz. Kutluk Döküm olarak kalıp üreticilerine, Kutay Alüminyum tarafında da Tier1’lara üretim yapıyoruz. Toplam üretimimizin yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Ana pazarlarımızı İtalya, Almanya, Çekya, Slovenya ve Slovakya olarak sıralayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Sektör ihracatta pazar kaybediyor”

Sektörde son dönemde yaşanan maliyet artışlarının ihracatta ciddi kayıplara neden olduğunu söyleyen Kutluk, “Biz sektör olarak hammadde, enerji ve işçilik maliyetleri ile fiyat belirliyoruz. Ancak bu üç kalemde de yaşanan artışlara karşılık döviz kurunun yatay seyri fiyat tutturma noktasında sektörü zorluyor. Şu anda Avrupa’da İtalyan üreticileri de geride bırakarak en pahalı dökümü üreten 2. ülkeyiz. Önümüzde sadece Almanya kaldı. Durum böyle olunca pazar kayıpları da gündeme geliyor. Mesela üretim maliyetinde yüzde 10-11’lerde olan işçilik ağırlığı yüzde 16-17’lere çıktı. Bu durumu karşılamak için daha çok çalışıp kapasite artırmaya kalktığımızda da yatırım için başta arsa ve inşaat olmak üzere ciddi maliyetlerle karşılaşıyoruz. Kaybedilen pazarı geri almak ne yazık ki çok zor. Bu sebeple bizim pazarlarımızı kaybetmememiz gerekli. Bir de katma değer konusu var. Evet katma değerli üretim önemli ama katma değeri yüksek ürün yapılamayacak ağır sanayi kuruluşlarının da olması konusundaki zorunluluğu göz ardı etmemeliyiz. Alüminyum tarafında daha katma değerli ürün geliştiriyoruz ama bakarsanız bunu da döküm tecrübemizle yapıyoruz. Dünya piyasası ile rekabet edebilmek adına mutlaka yatırım iklimini düzeltmemiz gerekiyor. Çünkü durağanlığın beraberinde küçülme getirdiğini de biliyoruz” dedi.

2024’ten umutlu olduklarını belirten Mehmet Kutluk, “Biz grup şirketleri olarak bu yıl Euro bazında %20’lik bir büyüme bekliyoruz. Özellikle seçimden sonra piyasaların yeniden hareketlenmesi ve rayına oturması konusunda öngörülerimiz var” diye konuştu.