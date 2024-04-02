Kuveyt Türk, 2023 yılı kârından 2,6 milyar lira dağıtacak

Kuveyt Türk üst yönetim ve hissedarların katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirilen 2024 yılı olan genel kurul toplantısında, 2023 yılına dair finansal performans ve ilerlemeler ile finansal tablolara ilişkin güncel bilgiler hissedarlarla paylaşıldı.

Genel kurulda, 2023 yılı kârından 2 milyar 661 milyon TL'nin hisse payları oranında nakit temettü şeklinde ortaklara dağıtılması kararı alındı. Genel kurulda, Kuveyt Türk'ün finansal tablolarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Verilen bilgilere 2023’te 26 milyar 609 milyon lira net kar elde eden Kuveyt Türk'ün toplanan fon büyüklüğü 2022 yılına kıyasla yüzde 68 oranında artışla 507 milyar 511 milyon liraya ulaşırken, kullandırılan fon büyüklüğü ise yüzde 70 oranında artışla 335 milyar 299 milyon liraya yükseldi.

2023 sonunda özvarlıklarını 47 milyar 986 milyon liraya, aktif büyüklüğünü ise 668 milyar 168 milyon liraya ulaştıran Kuveyt Türk, aktif büyüklük açısından bankacılık sektöründe 10'uncu sıradaki konumunu korurken katılım finans kuruluşları arasında ise ilk sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

“22 milyar dolar dış ticaret işlem hacmine ulaştık”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, katılım finans esasları doğrultusunda geliştirdikleri ürün ve hizmetleriyle 2023’te reel ekonomiye yönelik kesintisiz desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "İstikrarlı büyümemizi devam ettirdik. Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her konuda, Kuveyt Türk Finans Grubu olarak 360 derece hizmet sunuyoruz. Üretime, ihracata ve yatırıma öncelik vererek reel ekonomiyi desteklemeyi artan bir ivmeyle sürdürüyoruz. Stratejik odak noktalarımızdan olan dış ticaret alanında önemli başarılara imza attık. Yıl sonu itibarıyla yüzde 32'lik bir büyüme ile 22 milyar dolar dış ticaret işlem hacmine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Uyan, 2025 stratejileri doğrultusunda, müşterilerine yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam etiklerine dikkati çekerek, "Sağlam sermaye ve likidite yapımızla, yüksek aktif kalitemizle, dinamik kurumsal yönetim anlayışımızla, müşteriyi merkeze alan deneyim odaklı modelimizle, teknoloji alanında devam eden yatırımlarımızla, insanı merkeze alan dijital dönüşüm çalışmalarımızla ve yurt içi ve yurt dışındaki güçlü iştirak ağımızla 2024 yılında da Türkiye'de örnek ve öncü adımlar atmaya ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.