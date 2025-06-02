KYK Yapı Kimyasalları, teknoloji ve yatırımla büyümeye odaklandı

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Keresteciler Sitesi’nde 2021 yılında 400 metrekarelik alanda sadece 5 kişilik bir ekiple ve yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan KYK Yapı Kimyasalları, 2004 yılında taşındığı Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasının yanı sıra Samsun, Adana ve Diyarbakır’daki tesislerinde yıllık 700 bin ton üretim kapasitesine ulaştı. İnşaat sektörüne yönelik yapıştırıcılar, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, ısı yalıtım malzemeleri, tamir harçları, zemin malzemeleri, sıvalar, astarlar, yapısal onarım ve güçlendirme malzemeleri ile her türlü katkı ve yardımcı malzemelerin üretimini gerçekleştiren firma, 200’den fazla çalışanı ve Türkiye genelinde bulunan 8 bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdürüyor. 20 farklı ülkede varlık gösterdiklerini belirterek geniş bir dağıtım ağı ile sektördeki yerlerini güçlendirdiklerini açıklayan KYK Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Arda Sürmeli, “Dağıtım, perakende ve uygulama yapan 400 ana bayi ve 1000 tali bayiden oluşan yaygın satış ağımızla, müşteri ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt veriyoruz. 111 ana ürün ve 300 ürün çeşidinden oluşan geniş ürün yelpazemiz sayesinde yapı sektöründe profesyonel çözümler sunuyoruz” dedi.

Yeni yatırımlarla operasyonel verimliliğini artırdı

Yüksek performanslı ve çevresel etkileri azaltılmış sürdürülebilir ürünler ile portföylerini geliştirmeye devam etiklerini aktaran Sürmeli, “2024 yılında TÜRKAK uluslararası akreditasyon çalışmalarımızı tamamlayarak, güçlü laboratuvar altyapımız ve teknik uzmanlığımızı, TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı TS-EN 12004:2 kapsamında akredite olmaya hak kazanan ilk ve tek yapı kimyasalları üretici laboratuvarı olarak tescilledik” diye konuştu. 2023 yılında Adana ve Diyarbakır’da Entegre Hammadde Hazırlama Tesisleri’ni hizmete aldıklarını vurgulayan Arda Sürmeli, 2024’te ise Adana, Diyarbakır, Eskişehir ve Samsun fabrikalarında teknoloji, otomasyon, dijitalleşme ve kapasite artışı yatırımları ile operasyonel verimliliklerini artırdıklarını dile getirdi. KYK Yapı Kimyasalları olarak 2024 yılını, bir önceki yıla kıyasla reel büyüme ile kapattıklarının altını çizen Sürmeli, sözlerine şöyle devam etti: “Son yıllarda bayi ve ürün penetrasyonunu önemli derecede genişlettik. Ortadoğu ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat miktarımızı artırdık. Ekolojik su yalıtımı ürünlerimiz ile ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde çalışmalarımıza hız vererek, Cayman Adaları ve Vietnam gibi ülkelere ilk ihracatlarımızı gerçekleştirdik.”

22 bin 500 sektör temsilcisine eğitim verdi

2005’ten bu yana düzenli olarak devam eden seminer programları vasıtasıyla bugüne kadar 200 bin sektör temsilcisine ulaştıklarını aktaran Arda Sürmeli, 2024 yılı içerisinde 68 farklı şehirde ve 136 farklı noktada toplam 22 bin 500 sektör temsilcisine eğitimler verdiklerini ifade etti. Bu kapsamda 2023 yılında Japon Deprem Uzmanı Yüksek Mimar ve İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki ile “Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz” mottosuyla, depremden etkilenen Hatay, İskenderun, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Elbistan, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Eskişehir olmak üzere toplam 13 ilde seminerler düzenlediklerini bildiren Sürmeli, “Bu seminerlerde inşaat mühendislerine, mimarlara ve diğer sektör profesyonellerine doğru ürün seçimi ve uygulamaları ile ilgili bilgilendirmeler yaparak, ülkemizin bir gerçeği olan depreme karşı bilinç ve farkındalığın artırılmasını sosyal sorumluluk bilinci ile hedefledik” açıklamasında bulundu.

Yeni üretim tesisiyle pazardaki konumunu güçlendirecek

Operasyonel mükemmellik, müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilir yatırımlar konularındaki çalışmalarına 2025’te de devam edeceklerini belirten Arda Sürmeli, “Sistematik olarak sürdürdüğümüz operasyonel mükemmellik, verimlilik, müşteriye yakınlık, müşteri memnuniyeti, ürün ve hizmetlerde sürekli iyileştirme, ekonomik–çevresel–sosyal sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızı, 2025 yıllında da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bunların yanı sıra ekonomik büyüme ve müşteri penetrasyonu stratejilerimiz doğrultusunda, Ege Bölgesinde yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyoruz. Bu yatırım, hem bölgedeki müşteri taleplerine daha hızlı yanıt vermemizi sağlayacak, hem de ülkemizin büyüyen inşaat pazarında daha güçlü bir konuma ulaşmamıza yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı.