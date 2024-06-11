Lastikcim.com ve Euromaster iş birliği yaptı: Servis hizmet ağı genişletilecek

Lastikcim.com, Euromaster'ın 60 yıllık Avrupa otomotiv tecrübesiyle güçlerini birleştirerek, müşterilerine bir tıkla ulaşabilecekleri zengin ve profesyonel çözümler sunuyor. Lastikcim.com, ziyaretçilerine kesintisiz bir alışveriş deneyimi ve geniş bir ürün yelpazesi vaat ediyor. Lastikcim.com'un Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Ahmet Erkan ve Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselmann ile imzaladığı anlaşmayla, Türkiye'nin dört bir yanındaki Euromaster servis noktaları, Lastikcim.com müşterilerine uçtan uca dijital deneyim için kapılarını açıyor.



Euromaster'ın Türkiye'deki güçlü servis noktaları artık Lastikcim.com'un müşteri odaklı hizmet anlayışıyla birleşerek, lastik değişiminden araç bakımına kadar geniş bir hizmet ağı sunacak. Türkiye genelindeki servis noktaları ve uzman hizmet ağı ile lastik servisi, araç bakım hizmeti, ücretsiz araç check-up’ı gibi çok sayıda hizmeti benzersiz müşteri deneyimi ile sunan Euromaster, Michelin Grubu'nun Avrupa'daki lastik ve araç bakım servisi olarak hizmet veriyor.

İş birliği kaliteli hizmete önemli avantajlar sağlayacak

Lastikcim.com ve Euromaster arasındaki iş birliğinin, e-ticaret ve otomotiv sektöründe önemli bir adım olduğunu belirten Ahmet Erkan, “Euromaster ile olan stratejik iş birliğimiz, bizim lastik endüstrisine getirdiğimiz dijitalleşme vizyonununun en önemli adımlarından biri. Bu iş birliği, sektördeki yerimizi daha da sağlamlaştırıyor ve bize, tüketicilerin ihtiyaç duyduğu yüksek kalitede hizmetleri sunma konusunda önemli avantajlar sağlıyor. Euromaster'ın tecrübesi ve yaygın servis ağıyla güçlerimizi birleştirerek, lastik sektöründe dijitalleşmeyi daha da ileri taşıyoruz. Bu iş birliğiyle; sadece lastik satışı ve montaj hizmeti sunmakla kalmayıp aynı zamanda müşterilerimize kapsamlı araç bakım hizmetleri ve ücretsiz araç check-up'ları gibi değerli ek hizmetler de sunarak müşteri deneyimini kapsamlı bir boyuta taşıyacağız. Sonuç olarak, Lastikcim.com ve Euromaster iş birliği, Türkiye lastik sektöründe yepyeni bir dönüm noktası. Bu iş birliği, müşteri memnuniyetini maksimize ederken, her iki şirketin de büyüme ve inovasyon yolculuğunda kritik bir rol oynuyor. Dijitalleşme ve müşteri odaklı yaklaşımımızla, sektördeki liderliğimizi pekiştirmeyi ve müşterilerimizin karşısına sürekli yeni ve geliştirilmiş hizmetlerle çıkmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Euromaster ve Lastikcim.com’dan online iş birliği

Lastikcim.com ile imzaladıkları stratejik iş birliğinin önemine değinen Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselmann ise, “Euromaster olarak, Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 50 ilde 150’den fazla servis noktasıyla lastik ve araç bakımı hizmeti veriyoruz. Euromaster’ın Lastikcim.com ile yaptığı bu iş birliği, geleneksel lastik servis noktaları hacmimizin yanında online platformlara verdiğimiz önemin de en büyük kanıtı. Lastikcim.com ile yaptığımız bu iş birliği ile Türkiye’de faaliyet gösterdiğimiz 12 yıl boyunca dijitalleşme yardımıyla servis noktalarımıza yeni trafik kanalları oluşturarak yaptığımız çalışmaları daha da ileriye taşıyoruz” dedi.



Türkiye’nin dijital lastikçisi Lastikcim.com Kurucu Ortak ve Genel Müdürü Ahmet Erkan ve Euromaster Türkiye Genel Müdürü Guillaume Wisselmann’ın imzaladığı iş birliği anlaşması Türkiye genelinde belirli Euromaster hizmet noktalarında geçerli olacak. Avrupa'da 17 ülkede 2 bin 400 servis noktası ile Türkiye’de ise 50 ilde 157 servis noktası ile hizmet veren Euromaster’ın, Türkiye’deki servis noktalarının Lastikcim.com montaj ve bakım noktaları arasına katılmasıyla Euromaster, online kanallı stratejik iş birliğine de imza atmış oldu.