'Lastikte, ithal markalarla rekabet iyice zorlaştı'

AYSEL YÜCEL/NEVŞEHİR

Türkiye’nin önde gelen lastik üreticilerinden Petlas, yeni premium yaz lastiği Prestige Sport’u geçen hafta Nevşehir’de düzenlediği lansmanla basına ve bayilerine tanıttı. Toplantı kapsamında sorularımızı yanıtlayan Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız, lastikte Türkiye’nin bayrak taşıyıcı olma hedefiyle yatırımlarını hızlandırdıklarını vurguladı. Yalnız ayrıca, yüksek enfl asyon ve baskılanan kur nedeniyle yerli lastik üreticileri için ithal markalarla rekabetin giderek zorlaştığını dile getirdi.

Petlas olarak sürdürülebilir büyümeye odaklandıklarını kaydeden Yalnız, “Binek grubunda bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5,4 büyüme kaydederek yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda toplam 7 milyon 400 bin adede ulaştık. Son üç yıldır binek grubu lastik yenileme pazarında en çok tercih edilen markayız. Bu sonuçlarla adet bazında yüzde 25’e yaklaşan pazar payımızla liderliğimizi pekiştirdik. İhracatta her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Almanya, Romanya, Hollanda, Mısır, Fas ve Amerika başlıca ihracat yaptığımız ülkeler. 2025’te daha önce Asya ve Afrika’da hiç satış yapmadığımız Moğolistan, Myanmar, Gabon, Zambia, Botswana gibi ülkelere giriş yapmak istiyoruz. Ciromuzun yüzde 44’ünü ihracattan sağlayan bir marka olarak, Türkiye’den en çok ülkeye lastik ihracatı yapan üretici pozisyonundayız” şeklinde konuştu.

Hakan Yalnız, 2025’in lastikte zor bir olacağına işaret ederek, “Enflasyon ve kur dengesini tam kurulamadığı için lastik sektöründe bu yıl işler daha zor olacak gibi görünüyor” dedi. Hakan Yalnız, “Türkiye’de çok sayıda ithal marka var. Bu da bizim ve tüm sektörün kanayan yarası. Üretim yapıyorsunuz, binlerce kişiye istihdam sağlıyorsunuz, verginizi ödüyorsunuz, bütün sosyal sorumluluklarınızı yerine getiriyorsunuz, sonra kur ve enfl asyondan dolayı ekonomik olarak rekabette zorlanıyorsunuz. Birileri gelip burada herhangi bir öngörüye tabi olmadan satış yapıyor. O zaman üretim yapmanın çok fazla bir anlamı kalmıyor. Bütün lastik sektörü bundan biraz mustaribiz bu anlamda. Herkes 5 TL kazanırken ben 2 TL kazanıyorum” diye konuştu.

Fabrika, yıllık 240 bin ton üretim kapasitesine sahip

1976 yılında askeri amaçlı lastikler için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan Petlas, 2005 yılında Türk sanayisinin önde gelen kuruluşlarından AKO Grup bünyesine katıldı. Petlas, yatırımlar sonucu 365 bin metrekarelik kapalı alan ve 4 bin 500 çalışan sayısına ulaşarak, geniş ürün yelpazesi ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biri konumunda. Şirket yılda yaklaşık 240 bin ton lastik üretim kapasitesine sahip. Türkiye’deki lastik üretiminin yaklaşık 65-70’ini Petlas yapıyor.

Hakan Yalnız, binek araçlardan kamyonlara, otobüslerden yarış araçlarına, iş makinelerinden uçak lastiklerine kadar neredeyse tüm araç çeşitleri için 300 farklı desen ve 3 bin 500 farklı ebatta lastik ürettiklerine dikkat çekti. Petlas, savunma sanayiinde de önemli çalışmalara imza atıyor.

Hakan Yalnız, “BMC ve Otokar gibi markaların savunma sanayisine yönelik ürettiği ürünlerin hepsinde biz varız. Yaklaşık envanterin yüzde 88’ini sağlayacak kapasitemiz var. Sivil havacılık alanında da çalışmalarımız sürüyor. Yapabilecek kabiliyetteyiz” dedi. Petlas, Türkiye’nin ilk ve tek uçak lastiği, ilk radyal traktör lastiği, ilk 18” üzeri “Y” hız sınıfı yüksek performans binek lastiği gibi projelere imza attı. Petlas, uçak, askeri, zirai, iş makinası, kamyon, otobüs, hafif ticari ve binek araç lastiklerini içeren, 4 farklı marka altında 2 bin 500’den fazla farklı ürün ile 100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

2024 cirosu 27 milyar TL

Küresel ölçekte lastik sektörü bir önceki yıla göre yüzde 3,5 artışla 2,5 milyar adede ulaştı. Bu sayının yaklaşık 2,2 milyar adedi yenileme pazarından geliyor. Türkiye’de de yaklaşık 23 milyon adetlik binek ve ticari lastik satışıyla 2024 yılında otomobil pazarına benzer şekilde rekor kırıldı. Petlas’ın 2024 cirosu 27 milyar TL olarak açıklandı. Bunun yaklaşık 11 milyar TL’si 100 farklı ülkeye yapılan ihracattan geliyor. Şirket, Avrupa’da zirai lastik pazarının yüzde 20’sine sahip.