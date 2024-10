Lego’nun eski Küresel Üst Yönetim Üyesi Christian Majgaard: Ezber bozan şirketler başarılı oluyor

Takip Et

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Innovation Week, dünyanın en büyük inovatif şirketlerinden Lego’nun eski Global Marka ve İş Geliştirme Başkanı Christian Majgaard’ı ağırladı. Özellikle gençlerden oluşan kalabalık bir topluluğa seslenen Majgaard, Lego’dan örnekler vererek, “Ezber bozan şirketler başarılı oluyor” dedi. Lego’nun dünya çapında bir marka olmasında büyük emekleri olan ve küresel pazarlama konusunda bir otorite olarak kabul edilen Majgaard, bu yıl “Out of the Box: Human, Culture, Model” ana temasıyla düzenlenen Türkiye Innovation Week’in ruhuyla uyumlu bir sunum yaptı. Sözlerine başarılı inovasyon şirketlerinin, ezber bozan olaylara hemen yanıt verdiklerini söyleyerek başlayan Majgaard, “Lego’nun sahibi olan aile yeniliklere açık bir aile. Ama esas değerlerine de her zaman sahip çıktılar” dedi.

“Arada bir yangın çıkması iyidir”

ABD merkezli olarak başlayan büyük buhran döneminde istihdam oranı yüzde 30-32’lere kadar düştüğünde bir marangozun ahşaptan tuğla şeklinde oyuncaklar yaptığını ve bu oyuncakların çok tutulduğunu kaydeden Majgaard, “Birçok firma bu oyuncaklara yöneldi” dedi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oyuncak piyasasına plastiklerin girdiğini belirten Majgaard, “Lego’ya sahip olan aile, plastiğin kalitesi konusunda o kadar emindi ki, 1960’lı yıllarda birbirine tutunabilen tuğlaların plastiğini yaptılar. Bir gün talihsizlik sonucu Lego’nun ahşap üretim tesisi yandı ve Lego üretim gamının yarısını plastikle değiştirdi. O karar Lego için bir dönüm noktası oldu ve Lego ondan sonra bu plastik tuğlaların üretim yeri haline geldi. Arada bir yangın çıkması iyidir. Yeni düşüncelere yer açar” ifadelerini kullandı.

Büyük ölçekli bir şirket olmak için yayılmak gerektiğini belirten Majgaard, ‘Lego Danimarka merkezli bir şirket. Bu strateji doğrultusunda Danimarka dışında 12 ülkede kendi mağazalarını açtı. 1990’lı yılların başında evlere bilgisayarlar girmeye başlayınca Lego yine ezber bozmaya devam etti. Web sitesi kurduk. Diğer sitelere benziyordu. Ama ailelerle görüştük ve etkileşimde olmak istediklerini söylediler. Biz de buralara odaklandık. Çünkü Lego’nun müşterisinin kim olduğu önemliydi ve bu iyi yönetildi. Daha sonra Legoland kuruldu. Son yıllarda ise Lego hem film hem kahraman markası oldu. Yani hep ezber bozdu” dedi.

İş hayatınızın ilk yıllarını öğrenmeye ayırın

Özellikle bir markaya bağlı kalan şirketlerin uzun vadeli olduklarını belirten Majgaard, “Yaratıcı olmak ve hayal gücünü kullanmak önemli. Müşterilerin hayatlarını bilirsek daha inovatif ürünler üretebiliriz. Güçlü marka olmak isteniyorsa orijinal olmak gerektiğini unutmamak lazım. Herkese tavsiyem kutunun dışına çıkıp farklı düşünmeleri. Ve özellikle gençlere şu tavsiyeyi vermek istiyorum: İşinizin ilk yıllarını özellikle öğrenmeye ayırın ve öyle düşünün. Para ilk planda olmasın. Parayı sonra nasılsa kazanırsınız” diyerek sözlerini tamamladı.

Etkinliğin ikinci gününde yine yoğun bir ilgi vardı. Özellikle genç beyinlerin fikirlerini sergilediği Next Generation, girişimcilerin yatırımcılarla buluştuğu InnovaZone alanı ile dijital sergi ve enstalasyonların yer aldığı kültür sanat alanı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Sabah saatlerinde ise Türkiye Varlık Fonu’na bağlı Türkiye Teknoloji Fonu işbirliği ile gerçekleştirilen “Girişimcilik Ekosistem Buluşması”nda Türkiye’nin en seçkin startup yatırımcıları bir araya geldi.