İnoksan ile BigChefs iş birliğini büyütüyor

44 yıldır Türkiye ve dünyada endüstriyel mutfak sektöründe ilklere imza atan İnoksan, sürdürülebilirlik prensibini iş modeli haline getiren BigChefs markasıyla da kurulduğu yıllardan bu yana uzun soluklu bir iş birliği içerisinde. “Bu Mutfak Sizin!” söylemiyle ülkemizdeki sektör profesyonellerine seslenen İnoksan, kendi inovatif ve sürdürülebilir yaklaşımıyla yurtdışında elde ettiği bilinirliğini, Türk şefler ve restoranlarının değeriyle de eşleştirmeye devam ediyor. Üretiminin üçte birinden fazlasını ihraç ederek dünyanın sayılı ve seçkin mutfaklarında yerli teknolojiyi en iyi şekilde temsil eden İnoksan, güçlü Ar-Ge çalışmalarıyla ünlü şeflere ilham veren bir yol arkadaşı oluyor.

BigChefs şubelerinin inovatif çözüm ortağı

Mutfaklarda verimli, lezzetli ve pratik çözümleriyle fark yaratan ürünler sunan İnoksan, Almanya’daki 1 şubeyi de kapsayan 73 BigChefs şubesinin de çözüm ortağı. Verimliği ön planda tutan ve operasyonel maliyetleri düşüren akıllı mutfak sistemleriyle İnoksan projelerin tüm süreçlerinde yer alıyor ve A’dan Z’ye mutfak kurulumu yapıyor. BigChefs mutfak şefleriyle birlikte bir araya gelerek proje tasarımından itibaren başlattıkları süreç, projeye uygun ekipmanların belirlenmesi, üretim, montaj ve teknik servis gibi hizmetleri de kapsıyor. Böylece yüksek performans ve güvenirliği gözeten profesyonel mutfaklarda şeflerin de en iyi yemekleri hazırlamasına olanak sağlıyor.

Mutfaklarda teknik detaylarda mükemmeli ve verimlilik için gelişimi arayanlara akıllı ve yenilikçi ürünleriyle hizmet veren İnoksan, yeni açılacak BigChefs Akademi’nin de çözüm ortağı olarak mutfaklarını tasarlıyor. Hem eğitim alanı olarak kullanılacak hem de gastronomi buluşmalarına ev sahipliği yapacak BigChefs Akademi’de İnoksan’ın inovatif, yenilikçi ve teknolojik fırın ailesi İnosmart ile birlikte bulaşık makineleri, kaynatma tenceresi, döner ocağı ve kuzineler gibi pişirme grubu ürünleri de varlık gösterecek. Akademide yer alan akıllı fırın İnosmart ailesinin pişirme etkinlikleri de yapılacak. Bu etkinlikler sayesinde eğitim alan öğrenciler ve sektörden profesyoneller mutfaktaki İnoksan çözümlerini de yakından tanıma fırsatı bulacak.