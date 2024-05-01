2006 yılında yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Lila Kağıt halka arzında paylar, 37,39 TL sabit fiyattan satışa sunulacak. Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, halka arzının ardından Borsa İstanbul'da LILAK hisse koduyla işlem görmeye başlayacak ve halka arzında paylar bireysele eşit dağıtalacak. Lot dağıtımı ise 120 milyon adet olacak.

NB EKONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'a halka arza ilişkin bilgiler veren Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Temizlik kağıdı ağır bir sanayi faaliyeti, yoğun bir enerji altyapısı olması gerekiyor. Sanayiye yatkın bir ülkede olması gerekiyor. Lojistik imkanlarının geniş ve kesintisiz olması gerekiyor. Aynı zamanda o ülkeden o üretimin yapılması ve ihracatının isteniyor olması gerekiyor. Tüm bunların içerisinde teknik bir katkı, deneyimi olan personeli olması gerekiyor. Bunların hepsinin bir araya geldiği çok fazla ülke yok. Daha farklı kategorilerde üretimler, küçük üretim süreçleri olan işlerin daha yaygın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buradan hareketle dışarıya bunun satılacağının teşhisini yaptıktan sonra öncelikle Türkiye'nin komşularıyla başladık, arkasından zamanla Avrupa'ya yayıldı. İngiltere, Amerika, Kuzey Afrika ülkelerine, Ortadoğu'nun geri kalanın tamamına yayıldık. Peru'ya da ihracat yapıyoruz. Bunun altında o ülkenin ihtiyacı olan ürün özelliklerini sağlayabilmek yatıyor." dedi.

İhracata yönelik pozisyon alıp büyüdük

Nüfusun artması, hane sayısının artması, turizmin artması, iş yerlerinde geçirilen sürenin artması, kişi başına düşen GSMH'nın dolar bazında artması, eğitim gören kişi sayısının artması ile birlikte tüketiminde arttığını söyleyen Alp Öğücü, "2015-2016 yılından itibaren diğer parametrelerde yaşanan durgunluklar olduğu gibi, temizlik kağıdı tüketiminde de durgunluk yaşandı. Sonuç olarak Türkiye'deki tüm üreticiler ölçek ekonomisinin çok geçerli olduğu bir alanda. Dolayısıyla eğer büyümez ve yatırım yapmazsanız malesef ki maliyetleriniz iyiye doğru gitmiyor, rekabetçiliğiniz geriye doğru gidiyor. Dolayısıyla 2016'dan sonraki tüm üreticilerin aksiyonları esasında ihracata yönelik daha fazla pozisyon almak oldu. Bu da sektörün büyümesini sağladı." açıklamasında bulundu.

Türkiye'deki tüm kağıt üreticileri ithal selülozla çalışmak durumunda

"Selüloz üretimi; dünya ölçeğinde birkaç milyon dolarlık yatırımlarla yüz kilometre kare diyebileceğimiz ormanların etrafında olması, limanlarla entegre olması, enerji santralleri, kimyasal tesisleri, tren yolu hatları, bütün bunların entegrasyonuyla kurulan devasa tesisler... Bu ölçekteki selülasyon tesisleri çok az sayıda ülkede bu var. Bu boyuttaki yatırımın da gerçekleştirilmesi genelde devlet politikasıyla olabilen işler. Biz, 'Acaba imkan olur mu?' düşüncesi ile çeşitli dönemlerde bunları sorgulamış olsak da bugün Türkiye'deki tüm kağıt üreticileri ithal selülozla çalışmak durumundalar. Ama dünyanın yaklaşık 30 ülkesi de bunu benzer şekilde yaşamak durumunda" diyen Alp Öğücü, bu durumun üretim ve ihracat sürecine engel olmadığını ancak bununla yaşamasını öğrenmek gerektiğini söyleyerek, bunun da özellikle selüloz tedarikçileri ile çok iyi ilişkiler kurarak olabileceğini belirtti.

Dünya liginde daha yüksek basamaklara tırmanabiliriz

Alp Öğücü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesele sadece nesilden nesile bir işin geçmesi değil, biz rekabetçi olarak büyüyebilmek için, dünya çapında işler yapabilmek için bir taraftan sermaye, bir taraftan şeffaflığın getireceği güvenirliğe ihtiyaç duyuyoruz. Biz halka arzla bir taraftan bu işin sermaye desteğini alırsak bir taraftan yapacağımız projeleri duyurarak bunlara dair sözler, taahhütler vererek ilerlersek ve bunun rüzgarını arkamıza alarak daha büyük işlere soyunursak o zaman dünya liginde daha yüksek basamaklara tırmanabiliriz."

5 yılda 5 milyar TL'lik yatırım programı hazırladık

"5 yılda 5 milyar TL'lik bir yatırım programı hazırladık. İzahnamemizde bütün detayıyla yer verdik" diyen Alp Öğücü, "Erzurum'da ölçekli bir kağıt fabrikası kurma işine başladık. Şu an bütün hafriyat işlemleri bitti. Diğer taraftan prefabrik yapısı sipariş verildi. Lila'nın bir ekibi var orada. Şu anda tam da inşaat maliyetlerinin hızlandığı döneme giriyoruz. Aslında Tekirdağ'da yaptığımız işin aynısı. Burada yaptığımız üretimi Karadeniz, Güneydoğu, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak'a sevketmek istiyoruz" dedi.

NB EKONOMİ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın, Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü ile yaptığı röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz.