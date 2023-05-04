Lila Kağıt’tan Erzurum’a yeni üretim tesisi yatırımı

Sofia, Maylo, Ultra Berrak ve Nua markaları ile temizlik kağıdı sektöründe hizmet veren Lila Kağıt, Erzurum’a yeni bir üretim tesisi kuruyor. Şirket, kurulacak fabrika ile ilk 3 yıl içinde bölgeye 2,5 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor.

Üretimlerini Tekirdağ Çorlu’daki modern tesisinde sürdüren Lila Kağıt, Erzurum II. Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 140 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak olan yeni fabrikası ile mevcutta 270 bin ton olan yıllık üretim kapasitesini 340 bin tona çıkarmayı ve 2028 yılına kadar 600 kişinin üzerinde istihdam yaratmayı hedefliyor.

Erzurum’da kurulacak üretim tesisinin ilk bölümü olan konverting hattını 2024’te hayata geçirerek faaliyetine başlayacak olan Lila Kağıt, 2026’da da kağıt üretim hattını devreye almayı planlıyor.

Şirket, tesise kurulacak güneş panelleri ile tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı da hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Lila Kağıt CEO’su Alp Öğücü, “2005’te yeniden yapılanma ve temizlik kağıdı sektörüne yatırım yapma kararı aldık. Şimdi üretimde ve ihracatta elde ettiğimiz yüksek başarı ile kendimize yeni bir yol çiziyor ve yeni bir üretim tesisinin daha temelini atmaya hazırlanıyoruz. Bu yatırımımızı, Erzurum’da yapmaya karar verdik. Kuracağımız kağıt üretim tesisi, ülkemizin dış ticaret fazlası vermesine, bölgesel kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak.” diye konuştu.

İhracat sürecek

Yeni yatırımları ile bölgede güçlü bir konuma sahip olacaklarını belirten Öğücü, ihracattan ödün vermeden ürünlerini bölgedeki tüketicilere sunmanın, üretim kapasitesi ve pazar payını artırmanın öncelikli hedefleri olduğunu söyledi. Öğücü, “Ürettiğimiz ürünler iç piyasadaki ihtiyacı karşılamakla kalmayıp komşu ülkeler arasından başta Gürcistan, Azerbaycan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilecek.” dedi.