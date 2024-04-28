Limak'tan Lara Hotel’in 'milliyet farkı' ücreti alımına ilişkin açıklama

Limak International Hotels & Resorts'ten 'milliyet farkı' ücretine ilişkin açıklama yapıldı. Şirketten yapılan açıklamada, medyada yer alan Limak Lara Otel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama yapma ihtiyacı doğduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hepimizi üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz. Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi derinden üzmüştür. Hizmet verdiğimiz alanda eşitlik kavramına aykırı herhangi bir ayrımcı tutum ve davranış söz konusu olamaz." ifadelerine yer verildi.

Habere konu olan "yanıltıcı rezervasyonun" 14 Nisan'da İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farkları oluşabilmektedir. Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın 'milliyet farkı' olarak yansıması olayın kapsamını değiştirmiştir. Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyor, konuyu kamuoyun takdirine sunuyoruz."