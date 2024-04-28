Bakanlıktan otelde ‘milliyet farkı’ ücretine soruşturma

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da rezervasyon sonrasında müşteriden fazla para istendiği öne sürülen otel hakkında soruşturma başlattı.

Konuya ilişkin bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak, Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır."

Antalya'daki bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türk vatandaşı, 120 euro "Milliyet Farkı" ücreti ödemek zorunda kalmış, olay sosyal medyada geniş yer bulmuştu.