Limak Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir: "Verileri doğru işleyen başarıyı yakalar"

Veri işleme ve saklama sistemlerinin firmalar ile ülke ekonomileri için kritik önem taşıdığını ifade eden Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir; şirketlerin uzun vadede başarılı olmasının formülünü ‘kurumsallaşma, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve sosyal etki yaratabilmek’ olarak dört kritik madde ile sıraladı.

"Verinin doğru işlenebilmesi ve saklanabilmesiyle mümkün"

Tüm bu koşulların eksiksiz yerine getirilebilmesinin yolunun, verinin doğru işlenebilmesi ve saklanabilmesiyle mümkün olacağını kaydeden Ebru Özdemir; NGN sponsorluğunda yayınlanan, Stratejist Tuğba Özay’ın sunduğu ‘Dijital Yolculuk’ programında konuştu. Önümüzdeki süreçte holding bünyesindeki tüm şirketlerde kendini tekrarlayan tüm işlerin yapay zekaya bırakılmasının hedeflendiğini söyleyen Ebru Özdemir, yapay zeka teknolojilerinde ulusal bir marka değeri yaratılması için özel sektör, kamu ve araştırma üniversitelerinin iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Önümüzdeki 5 yılda yapay zeka konusunda önemli bir yol kat edileceğini belirten Özdemir, “Dijital dönüşüm trenini kaçıranlar, rekabet gücünden mahrum kalır.” diye konuştu.

"NGN ile ortaklığımızı bu sebeplerle tercih ettik”

5 binden fazla çalışanı olan Limak Şirketler Grubu’nun, NGN Veri Merkezi iş birliği sayesinde veri analizi ile veri saklama süreçlerini güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirdiğini belirten Ebru Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Limak Holding Şirketler Grubu olarak 14 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Priştine Havaalanı’nda veri merkezi olarak NGN ile çalışıyoruz. Ülkemizin ve sektörün faydalarını göz önünde bulundurarak farklı bölgelerde çok sayıda veri merkezi oluşturma konusunda NGN ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Güvenlik ve güvenilirlik konularına büyük önem veriyoruz. Sektörün en eski ve köklü firmalarından olan NGN ile ortaklığımızı bu sebeplerle tercih ettik.”