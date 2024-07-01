Sinan Ateş davasında azmettiriciye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt!

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Ateş cinayeti davasında azmettirici Doğukan Çep'in kendisine yönelik "Bay Kemal nerede" diye bağırmasına yanıt verdi.

Duruşmayı Sincan'daki mahkeme salonundan izleyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Çep'e "Buradayım! Mahkeme salonunda katillerin ve arkanızdaki ağababalarınızın gözünün içine bakıyorum!" yanıtını verdi.

Cinayeti planlayan ve organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'la birlikte getirildiği getirildiği salonda "Bay Kemal nerede" diye bağırınca, jandarma eşliğinde salondan çıkarılmıştı.

Duruşmayı takip eden isimler

Kılıçdaroğlu ise davanın görüldüğü salonda duruşmayı takip ediyor. Duruşmayı ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan da izleyici olarak takip ediyor.