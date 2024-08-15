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Lockheed Martin, uydu üreticisi Terran Orbital'i satın alıyor

ABD'li savunma sanayi şirketi Lockheed Martin, havacılık ve savunma sanayilerine yönelik uydu tabanlı çözümler sunan Terran Orbital'i 450 milyon dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurdu.

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Lockheed Martin, uydu üreticisi Terran Orbital'i satın alıyor
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Şirketten yapılan açıklamada, Lockheed Martin'in Terran Orbital'i satın almak için nihai bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu satın almanın Lockheed Martin'in gelişmiş uydu üretimi ve hızlı uzay kabiliyetlerini genişletme taahhüdünü güçlendirdiği aktarıldı.

İşlemin değerinin 450 milyon dolar olduğu belirtilen açıklamada, Lockheed Martin'in Terran Orbital'i satın almak için hisse başına 25 sent ödeyeceği ve mevcut borcunu üstleneceği kaydedildi.

Açıklamada, satın alma işleminin 2024'ün dördüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

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